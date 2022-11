ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਮਟਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ(Volvo bus went out of control and overturned) ਗਈ। ਬੱਸ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ।

ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਨਾਲ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਬੱਸ 'ਚ 40 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ

15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ(15 people suffered serious injuries) ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪੁਲਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ (Reduced visibility due to fog) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

