ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਵਿਰੋਧ - action taken on the farmers

ETV Bharat / state

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਵਿਰੋਧ - action taken on the farmers

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 9 hours ago