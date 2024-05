ETV Bharat / state

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੋਣ - Exclusive interview

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 18, 2024, 11:37 AM IST | Updated : May 18, 2024, 11:50 AM IST

ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ( Etv Bharat Amritsar )

Last Updated : May 18, 2024, 11:50 AM IST