ETV Bharat / state

ଜୋର ଧରିଲା ତୁର୍କେଲ୍‌ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, 35 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ

୧୦୦ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତୁର୍କେଲ୍‌ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ । ୩୫ କି.ମି ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ।ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବିରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ୧୦୦ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନିଜ ଜିଦରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ।

ତୁର୍କେଲ୍‌ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୧୬ ନଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ତେଳନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଗତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୧୦୦ ଦିନ ଧରି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିଛି ଦଳ । ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ରାସ୍ତା କେବଳ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାଷବାସ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଥିଲା । ଏହା ପରଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବନ୍ଦ ଡାକରା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାବି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ମେ’ ମାସରେ ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚାଯାଉଥିବାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ସହ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେଉଛି । ପୋଲ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ, ଆଜିକୁ ୧୧ ମାସ ହେଲାଣି ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ରିଜର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ? ଆମେ ବାରମ୍ୱାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଆମର ଧାରଣା ୧୦୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲାଣି । ୧୦୦ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ତୁର୍କେଲ ପୋଲରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୫ କିମି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିପୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରି ପାରୁନାହିଁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ସାଧାରଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି । ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ୍ ଡାକରା ଦିଆଯିବ । "

TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍‌ ମରାମତି ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ୍ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର୍ ଡକାଯାଇଥିଲା । ୧୭ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷରେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଜଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଅତିଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ଆଉ ତୁର୍କେଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଯାତାୟାତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ରାଜନୀତି: ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଲା ନୋଟିସ୍‌, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ କଂଗ୍ରେସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ରାଜନୀତି: ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଭକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ

ଇଟିଭି ଭିରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

CONGRESS MLA SAGAR CHARAN
100 DAY PROTEST KALAHANDI
ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ମରାମତି ଦାବି
ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ
TURKEL BRIDGE RECONSTRUCTION DEMAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.