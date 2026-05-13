ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ରାଜନୀତି: ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଭକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ
କଂଗ୍ରେସର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ଗତକାଲି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ ।
Published : May 13, 2026 at 8:43 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ତୁର୍କେଲ ପୋଲକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ପ୍ରଶାସନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୭ ଦିନ ହେଲା ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ୱାର କହିବା ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦିନର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ରାଜନୀତି:
ଏନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଜକୁ ୧୫ ଦିନ ହେଲା ସଦର ବିଧାୟକ ଓ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତା ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ୮ ମାସ ହୋଇଗଲା ବ୍ରିଜ୍ ଦବିକି ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ରାଜନୀତି କରିକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ କରି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ।’
ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ ହେବ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକାଶର କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେବ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ଯ ଏ ସରକାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ବ୍ରିଜ କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବ । ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡିକି ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ:
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତୁର୍କେଲ ତେଲନଦୀ ବ୍ରିଜ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦବିଯିବା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜକୁ 8 ମାସ ହେଲାଣି ପୋଲ ମରାମତି ନ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ୧୧ ଦିନ ଧରି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ମରାମତି ଓ ଆପ୍ରୋଚ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲା । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଗତ ୧୭ ଦିନ ହେଲା ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ: ଦୋକାନ-ବଜାରରେ ତାଲା, କାଁଭାଁ ଗଡୁଛି ଗାଡ଼ି
ତୁର୍କେଲ ସେତୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି