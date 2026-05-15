ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ରାଜନୀତି: ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଲା ନୋଟିସ୍‌, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ କଂଗ୍ରେସ

ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ । ବିଧାୟକ କହିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 10:19 AM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ବ୍ରିଜ ମରାମତି ଦାବିରେ 18 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏଥିସହ ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିଲା ଦଳ । ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବ୍ରିଜ ମରାମତି ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୋଟିସ୍‌ । ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଭବାନୀପାଟଣା ଖରିଆର ରୋଡ ୪ ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ ।

ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ଦବିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୧୮ ଦିନ ହେଲା ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛି । ଏଥିସହ ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଭବାନୀପାଟଣା ଖରିଆର ରୋଡ ୪ ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ।

ଏହି ପୋଲର ମରାମତି ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଓ ବିଧାୟକ ସୁଧିର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ଖରିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାସହ ପାଖାପାଖି ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ରିଜ୍ ଦବି ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦ୍ କରଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏକ ଟିମ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଯାଇଥିଲେ କିଭଳି ମଜଭୁତ୍ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ଓପନ୍‌ ହୋଇସାରିଛି । ଏଥର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ସହ କାମ ହେବ ।’

ବ୍ରିଜ ଦବି ଯିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ମାସ ଧରି ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ କି.ମି.ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଛତିଶଗଡର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଅଡି ବସିଛି କଂଗ୍ରେସ୍ । ପୋଲ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ଯ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରୀ ରହିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ କ୍ରେଡିଟ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ।

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହୁଏ ଲଢେଇ ସମୟରେ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜକୁ ନେଇ କହିଲେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ । କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବୁ ।’

