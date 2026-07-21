କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ୪ର୍ଥ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଖୋଲିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ୪ର୍ଥ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଖୋଲିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ୪ର୍ଥ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 21, 2026 at 7:18 PM IST
Prison Development Board Meeting, ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟର ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ୪ର୍ଥ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ୯ ଜଣ ସଚିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ହେଉଥିବା ନୂତନ ମଡେଲ୍ କାରାଗାର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଵିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଜେଲ୍ ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାରାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସହିତ AI କ୍ୟାମେରା ଆଧାରିତ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ୨୦ଟି ଜେଲ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜେଲ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ସପ୍ତାହକୁ ୪ ମିନିଟ ଲେଖାଏ ଦୁଇଟି କଲ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଓ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ଖଲାସ ହେବାପରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
୪ ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବୋର୍ଡ ଗଠନ
୨୦୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତ୍ବରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ବୋର୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋର୍ଡ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷିଆ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୋର୍ଡ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ । ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଜରିଆରେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତ୍ବରାନ୍ଵିତ କରାଯିବ । କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ନୂତନ କାରାଗାର ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ବୋର୍ଡ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର