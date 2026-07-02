ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ AIDS ଚିନ୍ତା, ୮ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ
ଝାରପଡା ଜେଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି HIV ପଜିଟିଭ୍ କଏଦୀ । ୮ କଏଦୀଙ୍କୁ AIDS, ପୋକ୍ସ କୋର୍ଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 2, 2026 at 1:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଝାରପଡାସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ଏଚଆଇଭି (HIV) ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେ ଏଚଆଇଭି (HIV) ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଝାରପଡା ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୮ କଏଦୀଙ୍କୁ AIDS:
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଜେଲରେ AIDS ସଂକ୍ରମିତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି AIDS ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟ ଓ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଏଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜୁ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଯାଏ । ଜେଲରେ ଏଚଆଇଭି (HIV) ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜେଲରେ ନିୟମିତ କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଜେଲ ଆସୁଥିବା ନୂଆ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯାଉଛି ।"
ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
HIV କିପରି ବ୍ୟାପେ:
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ।
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ସିରିଞ୍ଜ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ।
- ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଝାରପଡା ଜେଲରେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କଏଦୀ ? ନିଶା ସେବନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ
ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର