ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଅସୁସ୍ଥ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଏଦୀ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : June 24, 2026 at 6:50 AM IST
Jharpada Jail inmates ill, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ହଠାତ୍ କିଛି କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଅସୁସ୍ଥ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଏଦୀ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କଏଦୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଉ କିଛି କଏଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ:
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା- ଡିସିପି
ଏନେଇ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦୋଷୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ICUରେ ଅଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ସେନେଇ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଜେଲରେ ଆଉ କିଛି କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରନ୍ତି । ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।" ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର କିଛିଘଣ୍ଟା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ କଏଦୀ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ କଏଦୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରାୟ ୩ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡରୁ କଏଦୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କଏଦୀମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଝାରପଡା ଜେଲ ଗଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା, କହିଲେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର