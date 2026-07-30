୩୬ ଦିନ ଏକମୋରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଲଢ଼େଇ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ୪୯ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩୬ ଦିନ ଧରି ଭିଭି-ଏକମୋ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସଫଳତାର ସହ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
Published : July 30, 2026 at 9:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଫଳତା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ମହିଳା । ୩୬ ଦିନର ଏକମୋ ସହାୟତା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲେ ୪୯ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ, ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ, ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଛି । ଗୁରୁତର ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଫଳତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ୪୯ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩୬ ଦିନ ଧରି ଭିଭି-ଏକମୋ (VV-ECMO) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସଫଳତାର ସହ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
ନିମୋନିଆରେ ପିଡିତ ଥିଲେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ
ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ସଘନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ରେ ଗୁରୁତର ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଆଇସିୟୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଲଗାତାର ଖରାପ ହେବାରୁ ମେ ୭ ରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡ. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଭିଭି-ଏକମୋ ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମେ ୭ରୁ ଜୁନ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ୩୬ ଦିନ ଏକମୋ ସହାୟତା ସହ ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫୁସଫୁସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ ୧୨ରେ ଏକମୋରୁ ଏବଂ ଜୁନ ୨୭ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ ୬ରେ ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୧୮ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ୨୪ରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ଓ ଏକ୍ସଟ୍ରାକର୍ପୋରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ECMO କଣ ?
ECMO (ଏକ୍ସଟ୍ରାକୋର୍ପୋରିଆଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍) ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯେଉଁଥିରେ ହୃତପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପମ୍ପ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଫୁସଫୁସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ରକ୍ତରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ପୁଣି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପମ୍ପ କରିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ସହ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ।
ECMO କିପରି କାମ କରେ ?
- ରକ୍ତ ବାହାର କରିବା: ଏକ ନଳୀ (କାନୁଲା) ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ଏକ ବଡ଼ ଶିରାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ-ହୀନ ଗାଢ଼ ରକ୍ତ ବାହାର କରାଯାଏ ।
- ଅମ୍ଳଜାନ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ (ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍): ଏକ ମେସିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେଟର ଶରୀର ବାହାରେ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରିଦିଏ ।
- ରକ୍ତ ଫେରସ୍ତ: ଏକ ମେକାନିକାଲ୍ ପମ୍ପ ସେହି ସଫା ଓ ନାଲି ରକ୍ତକୁ ଉଷୁମ କରି ପୁଣି ରୋଗୀର ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଠାଇଥାଏ ।
ଏହା କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
ଗୁରୁତର ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା: ଯେପରିକି ଗୁରୁତର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରେସପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଭୟଙ୍କର ନିମୋନିଆ କିମ୍ବା ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ, ବଡ଼ ଧରଣର ହୃଦଘାତ, ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ ଲାଗିବା ଓ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ୧୦୦ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର