ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ–ଏମଡିଆରଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସର୍ଭେ ୨୦୨୬ରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

aiims bhubaneswar top 10 ranking in India Today MDRA survey
ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣିଥରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି । ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ–ଏମଡିଆରଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସର୍ଭେ ୨୦୨୬ରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ଦେଶର ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସର୍ଭେରେ ‘ଇଣ୍ଟେକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଓ ଗଭର୍ନାନ୍ସ’, ‘ଏକାଡେମିକ ଉତ୍କର୍ଷତା’, ‘ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନୁଭୂତି’, ‘ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ’ ଏବଂ ‘ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ’ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏମ୍ସର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଫଳ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ନବସୃଜନ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂରେ କ୍ରମାଗତ ସଫଳତା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିକିତ୍ସକ ସୃଷ୍ଟି ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।'

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 48 ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି । ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ସେନେଇ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ: ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିଲା ୭ କିଲୋ ଓଜନର ବିଶାଳ ଟ୍ୟୁମର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା ଓଡ଼ିଶା

TAGGED:

AIIMS BHUBANESWAR
TOP 10 MEDICAL COLLEGES
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏମଡିଆରଏ ସର୍ଭେ
AIIMS BHUBANESWAR RANKS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.