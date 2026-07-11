ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ୧୦୦ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS)-ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍-ସହାୟତା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 11, 2026 at 12:41 PM IST
Bhubaneswar AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହାୟତାରେ ୧୦୦ଟି ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ।
ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:
AIIMSରେ ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ (General Surgery), ସର୍ଜିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି ( Surgical Gastroenterology), ୟୁରୋଲୋଜି (Urology), ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ (Obstetrics and Gynaecology), ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ (Robotic Bariatric surgery) ସହ ଜଟିଳ ଶିଶୁ ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତାରେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ୍, କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ।
AIIMSର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଇଓ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, "୧୦୦ଟି ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।"
AIIMSର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍ବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିଛି ।
ଏମ୍ସର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ୧୦୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବହୁମୁଖୀ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।"
୧୦୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବହୁମୁଖୀ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାର… pic.twitter.com/ifspg9Wmzm— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) July 10, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ: ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଏକାଧିକ ଜନହିତକର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର