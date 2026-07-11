ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ୧୦୦ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS)-ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍-ସହାୟତା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Bhubaneswar AIIMS completes 100 successful robotic surgeries
ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhubaneswar AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହାୟତାରେ ୧୦୦ଟି ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ।

ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:

AIIMSରେ ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ (General Surgery), ସର୍ଜିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି ( Surgical Gastroenterology), ୟୁରୋଲୋଜି (Urology), ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ (Obstetrics and Gynaecology), ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ (Robotic Bariatric surgery) ସହ ଜଟିଳ ଶିଶୁ ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତାରେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ୍, କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar AIIMS completes 100 successful robotic surgeries
ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS (ETV Bharat)


AIIMSର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଇଓ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, "୧୦୦ଟି ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।"

AIIMSର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।


ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍ବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିଛି ।

Bhubaneswar AIIMS completes 100 successful robotic surgeries
ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat)
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏମ୍ସର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ୧୦୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବହୁମୁଖୀ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ: ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଏକାଧିକ ଜନହିତକର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଲେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ROBOTIC SURGERIES BHUBANESWAR AIIMS
100 ROBOTIC SURGERIES AIIMS
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ
AIIMS BHUBANESWAR TREATMENT
BHUBANESWAR AIIMS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.