Assembly Session: ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, MMDR-ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି-ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ
ଶାସକ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 6ଟି ବିଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 22, 2026 at 7:26 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: 17ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ (ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ) ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, କୃଷି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାସକ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 6ଟି ବିଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
9ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ:
ବିଧାନସଭା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଧିବେଶନର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ମୋଟ୍ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)କୁ ବିଲ୍ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଅଧିବେଶନ ହେବ ନାହିଁ । ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବିଜେଡି:
ଏକାଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ହେବ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ MMDR ଆଇନ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ।
MMDR ଆଇନ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) September 21, 2026
ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଗଲାଣି। ହେଲେ ସରକାର ସବୁ… pic.twitter.com/UWLGUZ4rUn
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଗଲାଣି । ହେଲେ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ବିଫଳତା ଏ ସରକାରର ହଲମାର୍କ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା, ଦରବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ କୁପରିଚାଳନା, ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ପାରିବା ଆଦି ଏ ସରକାରର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କରିଛି ।
ସଂସଦରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୃହିତ ହୋଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେପିର 20 ଜଣ ଯାକ ସାଂସଦ କେହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାଟି ନ ଫିଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ । MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଆମର ଜମି ଉପରୁ, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରୁ ଆମର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହିତ ଯୁବ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଲାନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି କେବଳ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ନ ରହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବ ।"
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଅକ୍ଷମଣୀୟ:
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଅକ୍ଷମଣୀୟ । ଏହା ଏକ ଅପରାଧିକ ତ୍ରୁଟି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ପେସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ମିଳୁନି, ବିହନ ମିଳୁନି, ଧାନ ଉଠୁନି । ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ FCI ଧାନ ନେଉନାହିଁ । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।"
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ଉଦବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ UPI ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ MDR ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟିଯିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା'ର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ । ମୋଟ୍ ଉପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ବିଫଳତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ।"
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ MMDR ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ । ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ-2026 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ପକ୍ଷରୁ 29 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପୁଜିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ କୃଷି ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ; 29ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: MMDRକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସହମତିର ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର