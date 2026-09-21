ETV Bharat / politics

MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ; 29ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା

ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ

mmdr act
MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 10:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡା: ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ-୨୦୨୬ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ବିଶାଳ ଗଣସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ତହସିଲ ଛକରୁ ୮ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ବ୍ଲକ୍‌ ଛକ ଦେଇ ତେଜସ୍ବୀ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାଲିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସହରର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ 29 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେଜସ୍ବୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ବାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହ ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ବାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ (ETV Bharat Odisha)

ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ, ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୯ ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ।

ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଓ କୃଷକଙ୍କ ଜମି, ଜୀବିକା ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପେସା ଆଇନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ସଂଶୋଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ସଂସଦରେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକାଙ୍କୁ ସମାବେଶରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା । ଭୁଲ୍‌ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ, ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମହିଳା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ୟୁପିଆଇ ଲେଣଦେଣ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା । ଏହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ । ସମାବେଶ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତା ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସମେତ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ । ସମାବେଶରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ନୀରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ଆପଲା ସ୍ବାମୀ କାଡ୍ରାକା, ନୀଳମାଧବ ହିକକା, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ସିପିଆଇ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସିପିଆଇ(ଏମ୍‌) ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାରୀ ଜେ.ଟି. କୁସୁମ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ନେତା ଶିବ ହାତୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ-୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାବେଶକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍‌ଡିପିଓ ଗୌରହରି ସାହୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା

TAGGED:

ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ସମାବେଶ
CONGRESS ASSEMBLY GHERAO
କଂଗ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି
INDIA BLOC PARIVARTAN RALLY
CONGRESS PARTY PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.