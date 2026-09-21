ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: MMDRକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସହମତିର ଆହ୍ୱାନ

ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Assembly Monsoon Session: Opposition to corner government over MMDR; call for consensus at all-party meeting.
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: MMDRକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସହମତିର ଆହ୍ୱାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

All Party Meet for Assembly Monsoon Session, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ସଜବାଜ । ତେଣେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସହମତିର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ।

ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: MMDRକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସହମତିର ଆହ୍ୱାନ (ETV Bharat Odisha)


ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁର ସଂକେତ ମିଳିଛି । ବିଶେଷକରି MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେପଟେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।


୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ । ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ୍ ୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଜିନେସ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି । ୯ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ୬ଟି ବିଲ୍ ଆସିବ ।

ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାତିବାର ସମ୍ଭାବନା, ତାହା ହେଉଛି MMDR ଆଇନ 2026 । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼େଇ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ।

ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଏମଏମଡିଆର୍ ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଯଦି ଆମ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନହୁଏ, ତେବେ ଏହାପରେ ଗୃହ ଚାଲିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆମ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"


MMDR ଆଇନ ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛି । MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।


କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବିଧାନସଭାର ଏକ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବିଧାନସଭା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ବୈଠକ କରିଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଭଳି ଗୁରୁତର ବିଷୟ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୃହରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଗୃହରେ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୁଝାମଣା କରିବୁ ନାହିଁ ।"



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ବିଧାନସଭାକୁ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିବ, ସେନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାୟ ୬ଟି ବିଲ୍ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏମଏମଡିଆର୍ ଆଇନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତି, ସରକାର ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ସରକାର ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।


ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ,ଗୃହ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡ଼ାକିବାକୁ ମୋହନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିଲକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିବ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଜିବେ ବିରୋଧୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
ALL PARTY MEET
ASSEMBLY MONSOON SESSION
MONSOON SESSION OPPOSITION MMDR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.