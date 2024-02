ଝାରସୁଗୁଡାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ଅଧକ୍ଷଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ

Effigy burnt of CM and 5T Chairman by Congress in Jharsuguda: ଝାରସୁଗୁଡା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ଅଧକ୍ଷଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି । ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । ଡବଲ ଗେମ ଖେଳି ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିର ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେପିକୁ ବର ଓ ବିଜେଡିକୁ କନିଆଁ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବାହାଘର ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଝାରସୁଗୁଡା