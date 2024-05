ETV Bharat / bharat

ବସ୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଟ୍ରକ, ଚାଲିଗଲା ୧୧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ - Uttar Pradesh Accident

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 26, 2024, 11:01 AM IST | Updated : May 26, 2024, 11:16 AM IST

Uttar Pradesh Accident ( ETV Bharat Odisha )

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଶେଷଯାତ୍ରା । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୧୧ଜଣଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୦ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ବସରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ପୂଣ୍ୟଗିରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି । Uttar Pradesh Accident (ETV Bharat Odisha) ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୧.୨୦ଟା ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହଜହାନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଟାରଠାରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଢାବା ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସଟି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ପ୍ରଥମେ ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ବସ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପରେ କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ ଉପରୁ ଟ୍ରକକୁ କଢାଯାଇଥିଲା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.. ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ, ଆଖିବୁଜିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣ - Bus Accident

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବସରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ମା' ପୂଣ୍ୟଗିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଶାହହଜାପୁରର ଖୁଟାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଢାବାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, "ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତଦେହଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ।" ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : May 26, 2024, 11:16 AM IST