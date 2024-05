ETV Bharat / politics

"शरद पवारांच्या मनात असतात तेच निर्णय घेतात, कधी-कधी संभ्रम निर्माण करण्यासाठी..."अजित पवारांची टीका - Ajit Pawar Vs Sharad Pawar

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 9, 2024, 10:10 AM IST | Updated : May 9, 2024, 11:02 AM IST

Ajit Pawar reaction on NCP SP President interview ( Source- ETV Bharat Desk )

