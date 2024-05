ETV Bharat / state

പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ മേൽക്കൂരയിലെ സിമൻ്റ് പാളികൾ അടർന്നുവീണു ; ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക് - Police station Concrete fall down

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 23, 2024, 7:25 AM IST | Updated : May 23, 2024, 10:02 AM IST

Kumbala Police station ( ETV Bharat )

Last Updated : May 23, 2024, 10:02 AM IST