ETV Bharat / state

കാഞ്ഞങ്ങാട് പാസഞ്ചർ വരുന്ന ട്രാക്കിൽ ഗുഡ്‌സ് നിർത്തി ലോക്കോ പൈലറ്റ് പോയി ; ട്രാക്ക് മാറിയോടി നേത്രാവതിയും പരശുറാമും - Goods train stopped on wrong track

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 19, 2024, 10:43 AM IST | Updated : May 19, 2024, 11:19 AM IST

Goods train stopped on wrong track ( Source: ETV Bharat Reporter )

Last Updated : May 19, 2024, 11:19 AM IST