ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ബസിൽവച്ച് ഹൃദയാഘാതം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സൗദി അറേബ്യയില്‍ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ബസിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി മലയാളി മരിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം കമ്പനി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് വെണ്ണീർവയൽ സ്വദേശി അബ്‌ദുന്നാസർ (58) ആണ് തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി മരിച്ചത് (heart attack on the bus while going to work kozhikode native passed away).



സൗദി പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ യാംബു വ്യവസായ നഗരത്തിൽ അൽ ഹംറാനി ഫക്‌സ്‌ കമ്പനിയിൽ മാൻപവർ ജോലിക്കാരനായ അബ്‌ദുന്നാസർ രാത്രി 7.30ന്‍റെ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി മറ്റു തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു.

കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ജോലി സ്ഥലത്തിറങ്ങിയിട്ടും ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് കാണാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അബ്‌ദുന്നാസർ ബസിലെ സീറ്റിൽ ഹൃദായാഘാതം മൂലം മരിച്ചതായി സഹപ്രവർത്തകർ അറിയുന്നത്. യാംബു റോയൽ കമ്മീഷൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ യാംബുവിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന അബ്‌ദുന്നാസറിന്‍റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം ബന്ധുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും മലയാളി സമൂഹത്തെയും ഏറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. പരേതനായ ചേക്കുഞ്ഞി ആണ് അബ്‌ദുന്നാസറിന്‍റെ പിതാവ്. മാതാവ്: ഖദീജാബി. ഭാര്യ: ആയിഷ. മക്കൾ: ഇർഷാദ് (നേമുൻ യാംബു പ്രവാസി), നൗശത്ത്, ജംഷത്ത്. മരുമക്കൾ: മുബാറക്ക്, ജംഷീദ്, ഷഹല. സഹോദരങ്ങൾ: റാഫി, അഷ്‌റഫ്, അസ്‌മ ബി, സുഹറാബി, ഖൈറുന്നീസ.

വയോധികൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു: കോട്ടയത്ത് പാടത്ത് തീ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടു നിന്ന വയോധികൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. പള്ളം കലക്കടമ്പിൻ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ മാത്യു വർഗീസ് ( 63) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവമുണ്ടായത്. മാത്യുവിൻ്റെ വീടിനു മുൻപിലുള്ള തരിശു പാടത്തിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തീ പടരുമെന്ന ഭീതിയിലായ മാത്യുവിന് നെഞ്ചു വേദനയുണ്ടാകുകയായിരുന്നു (elderly man died of a heart attack after he caught fire in a paddy field in Kottayam).

മാത്യുവിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിലെ റിട്ട ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു മാത്യു. പൊലീസും ഫയർ ഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് 2 മണിക്കൂറിലധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടായിരുന്നു തീ അണച്ചത്.