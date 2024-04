വഴി തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മൽപ്പിടുത്തതിനിടെ വയോധികൻ മരിച്ചു - Old Man Died During The Seizure

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 11, 2024, 8:32 AM IST