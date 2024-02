കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' ഒടിടിയിലേക്ക്

തിയേറ്ററുകളിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഒരുക്കിയ ഈ ദൃശ്യവിസ്‌മയത്തിന്‍റെ ഒടിടി റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവന്നു. ഈ മാസം 23 (ഫെബ്രുവരി 23) മുതൽ ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെ 'വാലിബൻ' പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്കെത്തും. ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്‌സ്റ്റാറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് (Malaikottai Vaaliban will start streaming on Hotstar from February 23).

ജനുവരി 25ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം കാഴ്‌ചക്കാരന് വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. മോഹൻലാലിന് പുറമെ സൊണാലി കുൽക്കർണി, ഹരീഷ് പേരടി, ഡാനിഷ് സെയ്‌ദ്, മനോജ് മോസസ്, കഥ നന്ദി, മണികണ്‌ഠൻ ആചാരി തുടങ്ങിയവരും വേഷമിട്ട 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' ഷിബു ബേബി ജോൺ, അച്ചു ബേബി ജോൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജോൺ ആൻഡ് മേരി ക്രിയേറ്റീവ്‌സ്, കൊച്ചുമോന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ്, അനൂപിന്‍റെ മാക്‌സ് ലാബ്, വിക്രം മെഹ്‌റ, സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് കുമാർ എന്നിവരുടെ സരിഗമ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചത്.

പിഎസ് റഫീഖും സംവിധായകൻ ലിജോയും ചേര്‍ന്നാണ് പിരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായി ഒരുക്കിയ 'വാലിബന്‍റെ' തിരക്കഥ രചിച്ചത്. മധു നീലകണ്‌ഠൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റിങ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് ദീപു ജോസഫാണ്. പ്രശാന്ത് പിള്ള സംഗീത സംവിധാനവും ഗോകുൽദാസ് കലാസംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രം ഒരു മുത്തശ്ശിക്കഥ പോലെ കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കാം എന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ.

അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ : രതീഷ് മൈക്കിൾ, വസ്‌ത്രാലങ്കാരം : സുജിത്ത് സുധാകരൻ, രതീഷ് ചമ്രവട്ടം, സ്റ്റണ്ട് : വിക്രം മോർ, സുപ്രീം സുന്ദർ, മേക്കപ്പ് : റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കൊറിയോഗ്രഫി : സാമന്ത് വിനിൽ, ഫുലവ ഖംകർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ : രംഗനാഥ് രവി, ശബ്‌ദമിശ്രണം : ഫസൽ എ ബക്കർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ : ആൻസൺ ആന്‍റണി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : എൽബി ശ്യാംലാൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ : ദിനീപ് ഡേവിഡ്, സ്റ്റിൽസ് : അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ, ഡിസൈൻ : കെ പി മുരളീധരൻ, വിനയ്‌കൃഷ്‌ണൻ, കൃഷ്‌ണ ചന്ദ്രൻ, മിലൻ മുരളി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ : ഓൾഡ്‌മങ്ക്‌സ് എന്നിവരാണ് 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' സിനിമയുടെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

ALSO READ: 'നല്ല ഫോഴ്‌സായിട്ട് ചെയ്യ്'; 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' മേക്കിങ് വീഡിയോ പുറത്ത്