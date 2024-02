ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ രംഗത്ത്. ഡല്‍ഹിയിലെ തങ്ങളുടെ ഏഴ് എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി 25 കോടി രൂപ വീതം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ആം ആദ്‌മി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ബിജെപി തീവ്ര ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും കെജ്‌രിവാൾ എക്‌സില്‍ ആരോപിച്ചു (Arvind Kejriwal Says BJP is Plotting to Topple the Delhi AAP Government).

അടുത്തിടെ ബിജെപി ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് ആം ആദ്‌മി എംഎൽഎമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങൾ പാർട്ടി കൺവീനറായ കെജ്‌രിവാളിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും, അതിനുശേഷം എംഎൽഎമാരെ അടർത്തിയടുക്കുമെന്നും വിളിച്ചവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. 21 ആം ആദ്‌മി എംഎൽഎമാരുമായി തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി വിളിച്ചവർ അവകാശപ്പെട്ടതായും കെജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ എംഎൽഎമാർക്ക് 25 കോടി രൂപയും ബിജെപി ടിക്കറ്റും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഏഴ് എഎപി എംഎൽഎമാരും പാർട്ടി വിടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്‌മി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്‍പത് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും കെജ്‌രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് 2.0’ ആരംഭിച്ചതായി ഡൽഹി മന്ത്രി അതിഷി മർലേനയും ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും എഎപി എംഎൽഎമാരെ പണം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് തട്ടിയെടുക്കാന്‍ അവർ സമാനമായ ശ്രമം നടത്തി. എന്നാല്‍ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അതിഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി (Atishi Marlena Against BJP).

അതേസമയം അതിഷിയുടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച ഡൽഹി ബിജെപി സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് ഖുറാന, തങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എംഎൽഎമാരുടെയും, വാഗ്‌ദാനവുമായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചവരുടെയും പേര് പറയാൻ അതിഷിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. മദ്യ കുംഭകോണത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഇഡി അയച്ച സമൻസ് ഒഴിവാക്കിയ കെജ്‌രിവാളിന്‍റെ നടപടിയില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ എഎപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.