वैशाली : बिहारमध्ये महापुराचा कहर सुरूच आहे. जीवनदायी गंगेचा वेगवान प्रवाह सर्वांना घाबरवत आहे. दरम्यान, वैशालीचा एक फोटो समोर आला आहे जो सोशल मीडियावर खूप पसंत केला जात आहे. एक गजराज (हत्ती) त्याच्या माहुतसोबत गंगेच्या पुराच्या पाण्यात मध्यभागी ( Video of elephant trapped in Ganga ) अडकला. पण हत्तीला त्याच्या जीवाची नाही तर त्याच्या मालकाच्या जीवाची चिंता ( Mahout trapped in Ganga ) होती. गजराजने पाण्यात पूर्णपणे बुडालेला असतानाही पोहून येत माहूतला सुखरूप बाहेर काढले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत ( Vaishali viral video ) आहे. पाण्याचा प्रवाह इतका जोरदार असतो की कधी कधी हत्ती नदीत बुडाल्यासारखे वाटते पण प्रत्येक वेळी हत्ती पुन्हा नदीच्या पाण्याच्या पातळीच्या वर येतो.