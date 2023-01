.

MLA Santosh Bangar मंदिराच्या दारात संतोष बांगर यांनी लगावली समर्थकाच्या कानशिलात, पाहा व्हायरल व्हिडिओ Published on: 22 minutes ago

हिंगोली कळमनुरी विधानसभेचे आमदार संतोष बांगर Kalmanuri Legislative Assembly MLA Santosh Bangar हे नेहमीच वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत राहतात. आता त्यांनी कळमनुरी तालुक्यातील मसाई येथे मंदिरासमोर आपल्याच समर्थकाच्या कालशिलात लगावल्याने ते पुन्हा चर्चेत आले MLA Santosh Bangar slap his supporter आहेत. कळमनुरी विधानसभेचे आमदार संतोष बांगर हे आपल्या ताफ्यासह कळमनुरी तालुक्यातील मसाई येथे मसाई मातेच्या दर्शनासाठी गेले होते. परंतु गावकऱ्यांनी त्यांना दर्शन न घेण्यासाठी थांबविण्यात आले. आमच्या गावांमध्ये राजकारण करू नका, अशी विनवणी त्यांना करण्यात आली होती. त्यामुळे बांगर यांचा ताफा मसाई गावात वेशीवर थांबविण्यात आला MLA Santosh Bangar slap his supporter in Masai होता. याठिकाणी शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे दोन गट आमने सामने आल्याने काही वेळ वाद उद्भवला होता. दरम्यान आमदार संतोष बांगर यांनी आपल्याच एका समर्थकाच्या कानशीलात लगावल्याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत MLA Santosh Bangar in Masai Temple आहे.