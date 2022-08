नवी दिल्ली: संशोधकांच्या मते, एकाकीपणामुळे भविष्यात बेरोजगारीची शक्यता वाढते. जे लोक असा दावा करतात की त्यांना "अनेकदा एकटेपणा वाटतो" frequently feel lonely त्यांच्या आयुष्यात नंतरच्या काळात नोकऱ्या गमावण्याची शक्यता जास्त असते. एक्सेटर युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांच्या नेतृत्वाखालील टीमने 'बीएमसी पब्लिक हेल्थ' BMC Public Health जर्नलमध्ये या अभ्यासाचे निष्कर्ष प्रकाशित केले आहेत.

मागील संशोधनाने हे स्थापित केले आहे की, बेरोजगार असण्यामुळे एकाकीपणा येऊ शकतो Being unemployed can be lonely, तथापि, नवीन अभ्यास हे प्रथमच आहे. जे काम करणार्‍या वयोगटातील लोकसंख्येला उलट देखील लागू होते की नाही याचा थेट शोध घेण्यात आला आहे. त्यांच्या विश्लेषणाने मागील निष्कर्षांची पुष्टी देखील केली की उलट सत्य आहे - जे लोक बेरोजगार होते त्यांना नंतर एकाकीपणाचा अनुभव घेण्याची शक्यता जास्त होती.

संशोधकांना एकाकीपणा आणि भविष्यातील बेरोजगारी यांच्यातील दुवा सापडला

एक्सेटर विद्यापीठातील प्रमुख लेखिका निया मॉरिस म्हणाल्या, "आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर एकटेपणा आणि बेरोजगारी या दोन्हींचे सततचे आणि संभाव्य आपत्तीजनक परिणाम लक्षात घेता, या दोन्ही अनुभवांना प्रतिबंध करणे गंभीर आहे. कमी एकाकीपणामुळे बेरोजगारी आणि रोजगार एकटेपणा कमी होऊ शकतो." जे, या बदल्यात, आरोग्य आणि जीवनाच्या गुणवत्तेसह इतर घटकांशी सकारात्मकरित्या संबंधित असू शकते."

"अशा प्रकारे, आरोग्य आणि कल्याण सुधारण्यासाठी नियोक्ते आणि सरकारच्या अतिरिक्त समर्थनासह, एकाकीपणावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. आमचे संशोधन मोठ्या प्रमाणावर महामारीपूर्वी आयोजित केले गेले होते, तथापि, आम्हाला शंका आहे की ही समस्या आणखी मोठी असू शकते." अधिक असू शकते. दाबून, अधिक लोक काम करत आहेत. कोविडच्या आसपासच्या चिंतेमुळे घरी आणि संभाव्यतः अलगाव अनुभवत आहे."

या संशोधनात अंडरस्टँडिंग सोसायटी हाऊसहोल्ड लॉंगिट्युडिनल स्टडी Understanding Society Household Longitudinal Studyमधील 15,000 हून अधिक लोकांच्या मोठ्या प्रमाणात प्री-पँडेमिक डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. कार्यसंघाने 2017-2019 दरम्यान, त्यानंतर 2018-2020 दरम्यान, वय, लिंग, वांशिकता, शिक्षण, वैवाहिक स्थिती, घरगुती रचना, त्यांच्या कुटुंबात आणि प्रदेशात असलेल्या मुलांची संख्या यासह घटकांवर नियंत्रण ठेवून सहभागींच्या प्रतिसादांचे विश्लेषण केले.

ज्येष्ठ लेखिका प्रोफेसर अँटोनिएटा मेडिना-लारा म्हणाल्या: "एकाकीपणा ही एक आश्चर्यकारकपणे महत्त्वाची सामाजिक समस्या आहे, ज्याचा मानसिक आरोग्यावर आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाच्या दृष्टीने विचार केला जातो. आमचे निष्कर्ष असे सूचित करतात की त्याचे व्यापक परिणाम देखील असू शकतात, जे नकारात्मक असू शकतात. व्यक्ती आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम. आम्हाला हे अधिक एक्सप्लोर करण्याची गरज आहे आणि अधिक लोकांना कामावर घेऊन एकाकीपणाचा सामना करण्यासाठी नियोक्ते किंवा धोरण निर्मात्यांना याचा पाया घालता येईल."

डॉ. रुबेन मुजिका-मोटा, पेपरचे सह-लेखक, युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन University of Leeds School of Medicine मधील आरोग्य अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक, म्हणाले: "मागील संशोधनात असे दिसून आले आहे की बेरोजगारीमुळे एकाकीपणा येऊ शकतो, आमच्या पहिल्या अभ्यासात एकाकीपणाची ओळख पटली. कोणत्याही कामाच्या वयात बेरोजगार होण्याचा धोका जास्त असतो." "आमच्या निष्कर्षांवरून असे सूचित होते की या दोन समस्या परस्परसंवाद करू शकतात आणि एक स्वयंपूर्ण, नकारात्मक चक्र तयार करू शकतात. काम करणा-या लोकसंख्येमध्ये एकाकीपणाच्या व्यापक सामाजिक प्रभावांना अधिक ओळखण्याची गरज आहे."

