आजची तरुणाई त्यांच्या फिटनेसबाबत खूप जागरूक ( Youth very conscious about fitness ) आहे. ते नियमितपणे जिममध्ये जातात आणि चांगला आहारही घेतात. असे असतानाही कोविडनंतर तरुणांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रमाण वाढत ( Increased risk of heart disease in youth ) आहे. म्हणजेच जर तुम्ही सतत व्यायाम करत असाल आणि चांगला आहार घेत असाल तर तुम्हाला हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असतो. त्याच वेळी, असे सेलिब्रिटी देखील हृदयविकाराच्या झटक्याचे बळी ठरत ( Celebrities also victims of heart attacks ) आहेत. जे त्यांच्या फिटनेसकडे खूप लक्ष देतात. अशा परिस्थितीत आपल्या परीने सर्व खबरदारी घेतल्यानंतरही काय समस्या येत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुप्रसिद्ध कार्डियाक सर्जन आणि शालिमार बाग मॅक्स हॉस्पिटलच्या कार्डियाक सर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. दिनेश चंद्र यांच्याकडून करण्यात ( Heart disease symptoms causes ) आला.

डॉ. दिनेश चंद्रा, हृदयरोगतज्ज्ञ ( Cardiologist Dr. Dinesh Chandra ) म्हणाले की, कोरोनामुळे लोकांच्या शरीरात आणि जीवनशैलीत अचानक झालेल्या बदलांमुळे ( Sudden changes in lifestyle ) होणारा मानसिक ताण हे याचे सर्वात मोठे कारण ( Mental stress major cause of heart disease )आहे. डॉ दिनेश चंद्र यांनी सांगितले की, कोविड-19 मधील लोकांचा बहुतेक वेळ त्यांच्या घरात घालवला गेला आणि कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी होताच, लोक अचानक कामावर परतले आणि स्वत: ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी व्यायाम करू लागले, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनशैली पूर्णपणे बदलले. रक्तदाबात चढ-उतार होण्याचे हे देखील एक कारण आहे.

हृदयविकाराचा झटका यावर हृदयरोगतज्ज्ञांचे मत

अचानक बदलली जीवनशैली कारणीभूत -

कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. दिनेश चंद्र ( Cardiologist Dr. Dinesh Chandra ) यांनी पुढे सांगितले की, अचानक अतिव्यायाम केल्यानेही अशा समस्या उद्भवत आहेत, कारण ज्या लोकांच्या शरीराला जास्त व्यायाम आणि जड आहाराची सवय नव्हती, त्यांनी अचानक जीवनशैली बदलली, ज्यामुळे त्यांच्या शरीरातील अनेक अवयवांवर ताण येऊ लागला ( 18 to 30 year old youth ). तसेच दिवसभर कामावरून परतल्यानंतर रात्री उशिरा जेवल्यानंतर लगेच झोपी गेल्याने अॅसिडिटीचा त्रास होतो. त्यामुळे रक्तदाबातील चढउतार बदलतात आणि त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता वाढते. ही काही कारणे आहेत, ज्यांमुळे सामान्य लोक आणि सेलिब्रिटी जे आपल्या आहार आणि व्यायामाची अधिक काळजी घेतात. ते देखील हर्ट अटॅक सारख्या प्राणघातक आजाराला बळी पडत आहेत.

शरीरात अचानक होणार्‍या बदलांमुळे अतिव्यायाम टाळावा -

डॉ. दिनेश चंद्र, हृदयरोग तज्ज्ञ यांनीही हे टाळण्यासाठी अनेक उपाय ( Remedies for heart disorders ) सांगितले. ताणतणाव न करणे हा एकमेव उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले. ताणतणाव पूर्णपणे कमी करता येत नसला तरी, ज्या व्यक्तीकडे ताण कमी करण्याचा मार्ग आहे, मग तो संगीत ऐकून असो, मित्रांशी बोलण्यात असो किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे असो, तो त्या पद्धतीचा अवलंब करू शकतो. अशा रोगांपासून दूर राहण्यासाठी, एखाद्याने जास्त वेळ एकट्याने घालवू नये. रात्रीच्या जेवणात विशेष लक्ष दिले पाहिजे की जेवण झोपण्याच्या दोन तास आधी खाल्ले पाहिजे. शरीरात अचानक होणार्‍या बदलांमुळे अतिव्यायाम टाळावा आणि व्यायाम करण्यापूर्वी वर्कआउट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तरुणाईमध्ये होणारे कठीण हल्ले टाळता येतील.

