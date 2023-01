नवी दिल्ली : तुमच्या आहारात ओमेगा ३ चे स्वागत करा (Welcome omega 3s into your diet) : ओमेगा -3 हे एक आवश्यक पोषक तत्व आहे. आपण ते पदार्थांमधून मिळवले पाहिजे. ओमेगा 3 हा चांगल्या चरबीचा स्त्रोत आहे आणि पोषक अनेक संभाव्य आरोग्य फायद्यांशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, ते हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यात अत्यावश्यक भूमिका बजावू शकते. निरोगी रोगप्रतिकारक शक्तीला निरोगी आहाराचा भाग म्हणून समर्थन करण्यास मदत करू शकते. इतर कार्यांसह मेंदूचे आरोग्य राखण्यात मदत करू शकते. ते एकमेव ट्री नट आहेत, ज्यात वनस्पती-आधारित ओमेगा -3 ALA मध्ये लक्षणीय (five tips for healthy lifestyle) उच्च आहे.

आहारात पुरेसे प्रथिने घ्या (Protein makes you feel full) : ओमेगा 3 फॅटी ऍसिडस् व्यतिरिक्त, आपण आपल्या आहारात पुरेसे प्रथिने मिळत असल्याचे सुनिश्चित केले पाहिजे. निरोगी राहण्यासाठी तुमच्या शरीराला मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असलेले मायक्रोन्यूट्रिएंट, प्रथिने अनावश्यक लालसा कमी करण्यास, पातळ स्नायू तयार करण्यास आणि निरोगी वजन राखण्यास मदत करते. हे पोषक तत्व आपल्या शरीराद्वारे ऊती तयार करण्यासाठी आणि दुरुस्त करण्यासाठी देखील वापरले जाते. अंडी, चिकन, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अक्रोड हे तुमच्या रोजच्या आहारात समाविष्ट करण्यासाठी प्रथिनांचे (focus on nutritious foods in 2023) काही चांगले स्रोत आहेत.

स्नॅक स्मार्ट (Snack Smart) : जर तुम्ही स्नॅक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या निरोगी जीवनशैलीला बाधा येणार नाही अशा पर्यायांची निवड कशी करावी? साखर, मीठ आणि चरबी जास्त असलेले स्नॅक्स टाळा आणि फळे, भाज्या, नट्स आणि संपूर्ण धान्य स्नॅक्स निवडा.

भाग नियंत्रणाचा सराव करा (Practice portion control) : फक्त तुम्ही काय खाता ते पाहू नका, तर तुम्ही किती खात आहात हे देखील पहा - आणि हे वजन-निरीक्षकांपुरते मर्यादित नाही. तुम्हाला कंटाळा आला असेल, उरलेले संपवायचे असेल, दु:खी वाटत असेल किंवा तुमच्यासमोर एक विस्तृत माहिती असेल - अति खाणे कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकते आणि तुम्ही ते टाळलेच पाहिजे. तसे न केल्यास दीर्घकाळात लठ्ठपणा आणि मधुमेहासह विविध आजार होऊ शकतात. पोर्शन कंट्रोलमध्ये मर्यादित प्रमाणात खाद्यपदार्थांचे निरोगी मिश्रण खाणे समाविष्ट आहे, जे तुम्हाला किती कॅलरीज वापरता यावर कडक तपासणी करण्यात मदत करते. आवश्यक असल्यास, मोजण्यासाठी कप वापरा.

ते लेबल वाचा (Read that label) : अधिक हुशार आणि सुरक्षित आहार निवडी करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे तुम्ही खरेदी करता त्या सर्व अन्न आणि पेयांवर पोषण लेबल वाचणे. निरोगी आहाराचे लक्ष्य फक्त कॅलरी कमी करणे किंवा भाग नियंत्रित करणे इतकेच नाही, त्यात घटक आणि त्यांच्या पौष्टिक सामग्रीकडे लक्ष देणे देखील समाविष्ट आहे. आपण सर्वांनी कुठेतरी सुरुवात केली पाहिजे, काळजीपूर्वक आपली उद्दिष्टे निवडावी आणि वर्षानुवर्षे ती साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील.