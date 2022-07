पुरुषांपेक्षा सरासरी जास्त काळ जगताना स्त्रियांमध्ये रोगाचे प्रमाण जास्त असते. तथापि, यॅम्स, काळे, पालक, टरबूज, शिमला मिरची, टोमॅटो, संत्री आणि गाजरमध्ये आढळणारे रंगद्रव्ययुक्त कॅरोटीनोइड समृद्ध आरोग्यदायी आहार आता जॉर्जिया विद्यापीठाच्या अलीकडील अभ्यासाने ( Georgia University Studies Suggest ) सुचवले आहे. रोगाच्या या उच्च घटना कमी करा. संज्ञानात्मक आणि दृश्यमान घट कमी करण्यात या रंगीत उत्पादनाची महत्त्वाची भूमिका आहे.

यूजीएच्या फ्रँकलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सेस विभागातील मानसशास्त्र वर्तणूक आणि मेंदू विज्ञान कार्यक्रमाचे प्राध्यापक आणि सह-लेखक बिली आर. हॅमंड म्हणाले: "कल्पना अशी आहे की पुरुषांना बरेच आजार होतात, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो, परंतु स्त्रियांना हे रोग कमी वेळा किंवा नंतर होतात म्हणून ते टिकून राहतात. परंतु दुर्बल करणाऱ्या रोगांसह. उदाहरणार्थ, आज जगातील मॅक्युलर डिजेनेरेशन आणि डिमेंशियाच्या दोन तृतीयांश प्रकरणे स्त्रियांना भोगावी लागतात. वर्षानुवर्षे ग्रस्त आहेत, जे होऊ शकतात जीवनशैलीतील बदलांमुळे प्रतिबंधित.

हॅमंड म्हणाले, दीर्घायुष्यातील फरक लक्षात घेऊनही, अभ्यासात असे दिसून आले आहे की स्त्रियांना स्वयंप्रतिकार रोग आणि स्मृतिभ्रंश यासह पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या उच्च दराने अनेक झीज होऊन विकारांचा अनुभव येतो. "आपण सर्व स्वयंप्रतिकार रोगांचा समावेश केल्यास, स्त्रिया लोकसंख्येच्या सुमारे 80% आहेत. महिलांना त्यांच्या अतिसंवेदनशीलतेमुळे अधिक प्रतिबंधात्मक काळजीची आवश्यकता असते, जी थेट जीवशास्त्राशी संबंधित आहे."

या संवेदनशीलतेला कारणीभूत घटकांपैकी एक म्हणजे स्त्रिया त्यांच्या शरीरात जीवनसत्त्वे आणि खनिजे राखून ठेवतात. हॅमंडच्या मते, महिलांच्या शरीरात पुरुषांपेक्षा जास्त चरबी असते. अनेक आहारातील जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीरातील चरबीद्वारे लक्षणीयरीत्या शोषली जातात, ज्यामुळे गर्भवती महिलांना सहाय्यक राखीव जागा मिळते. परंतु डोळयातील पडदा आणि मेंदूला कमी उपलब्ध असल्याने, स्त्रियांना झीज होण्याची शक्यता जास्त असते.

अभ्यास दर्शविते की मानवी आहारातील रंगद्रव्ययुक्त कॅरोटीनोइड्स अँटिऑक्सिडंट्स ( Eating Bright-Coloured Fruits ) म्हणून काम करतात. ही रंगद्रव्ये काही फळे आणि भाज्यांच्या चमकदार रंगांसाठी जबाबदार असतात. याव्यतिरिक्त, डोळा आणि मेंदूच्या काही ऊतींमध्ये असलेले ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन, दोन भिन्न कॅरोटीनोइड्स, मध्यवर्ती मज्जासंस्थेचा ऱ्हास थेट सुधारण्यासाठी प्रात्यक्षिक केले गेले आहेत.

हॅमंडच्या मते, पुरुष आणि स्त्रिया अंदाजे समान प्रमाणात या कॅरोटीनोइड्सचे सेवन करतात, परंतु स्त्रियांना लक्षणीय प्रमाणात जास्त आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे, हॅमंडच्या मते, आहारातील घटकांसाठी पुरुष किंवा स्त्रियांसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. जी थेट कमतरतेच्या रोगांशी संबंधित नाहीत ( such as vitamin C and scurvy ). लेखाच्या प्रबंधाचा एक भाग असा आहे की स्त्रियांना त्यांच्या कमकुवतपणाबद्दल अधिक जागरूक करण्यासाठी सूचना सुधारल्या पाहिजेत आणि त्यांना नंतरच्या आयुष्यात समस्या होण्याआधी त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.

कॅरोटीनोइड्स असलेले पूरक देखील उपलब्ध आहेत आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थचा नॅशनल आय इन्स्टिट्यूट प्रोग्राम ( NEIPNIH ) काही कॅरोटीनोइड्सवर संसाधने केंद्रित करतो. याव्यतिरिक्त, हॅमंडने सांगितले की वापर वाढवण्यासाठी गोळ्या वापरण्यापेक्षा ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनचे सेवन करणे हा एक चांगला मार्ग आहे.

"आहाराचे घटक मेंदूवर परिणाम करतात, व्यक्तिमत्वापासून ते आपण स्वतःला कसे पाहतो या सर्व गोष्टींवर प्रभाव टाकतात. लोकांना पूर्णपणे समजू शकत नाही की खाण्यामुळे त्यांची मूळ ओळख, मनःस्थिती आणि रागाच्या प्रवृत्तीवर देखील परिणाम होतो," हॅमंड म्हणाले. तुमच्या आतड्यातील मायक्रोबायोम आणि बॅक्टेरिया आता गुंतलेले आहेत, कारण ते सर्व आपल्या मेंदूच्या संरचनात्मक घटकांच्या आणि न्यूरोट्रांसमीटरच्या विकासामध्ये योगदान देतात जे ते कसे कार्य करतात ते नियंत्रित करतात.

