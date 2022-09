नवी दिल्ली: प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस ( AIIMS Research ) च्या डॉक्टरांच्या टीमला आढळून आले आहे की, मधुमेहविरोधी आयुर्वेदिक औषध बीजीआर 34 ( BGR 34 ) चयापचय प्रणाली सुधारते. तसेच चयापचय प्रणाली सुधारते. जुनाट आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाची, लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी प्रभावी. चयापचय म्हणजे आपल्या शरीरातील ( Metabolism is the conversion of food into energy ) अन्नाचे उर्जेमध्ये रूपांतर.

सुधीर चंद्र सारंगी, अतिरिक्त प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग, एम्स, यांच्या नेतृत्वाखालील टीम, तीन वर्षांच्या अभ्यासानंतर या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली. औषधी वनस्पतींपासून विविध घटकांचे मिश्रण करून, हे औषध BGR 34 वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने ( CSIR ) व्यापक संशोधनानंतर विकसित केले आहे. AIMIL फार्मास्युटिकल्सद्वारे त्याची विक्री (विक्री) केली जात आहे.

अ‍ॅलोपॅथिक औषधांवर परिणामकारक ( Effective over allopathic medicines ): BGR 34 स्वतःच किंवा इतर अॅलोपॅथिक औषधांच्या संयोजनात प्रभावी आहे का? आणि असल्यास ते कोणत्या स्तरावर आहे. हे तपासणे हा अभ्यासाचा उद्देश होता. परिणाम उत्साहवर्धक होते. असे आढळून आले आहे की, हर्बल औषध शरीराचे वजन कमी करण्यासाठी तसेच हार्मोनल प्रोफाईलच्या मॉड्युलेशनद्वारे रक्तातील साखरेची उपवास कमी करण्यासाठी पुरेसे आहे, आणखी फायदे आहेत. हे औषध हार्मोनल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल आणि ट्रायग्लिसराइड पातळी नियंत्रित करते आणि लेप्टिनचे ट्रेस कमी करते. जे चरबी नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी आहे.

जास्त प्रमाणात ट्रायग्लिसराइड आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. कारण ते खराब कोलेस्ट्रॉल आहे. त्याचप्रमाणे, नियंत्रित लिपिड प्रोफाइलमुळे हृदयविकार दूर राहतात तर हार्मोनल प्रोफाइलमधील अडथळे झोपेवर परिणाम करतात आणि झोपेचा त्रास होऊ शकतो. याउलट, हार्मोनल प्रोफाइलचे मॉड्युलेशन लक्षणीय असल्याचे आढळून आले. ज्यामुळे इन्सुलिनची पातळी वाढते. मार्च 2019 मध्ये सुरू झालेला हा अभ्यास लवकरच एका संशोधन जर्नलमध्ये प्रकाशित केला जाईल.

AIMIL फार्मास्युटिकल : संचित शर्मा, कार्यकारी संचालक, AIMIL फार्मास्युटिकल ( Sanchit Sharma Executive Director AIMIL Pharmaceutical ) म्हणाले की, जीवनशैलीतील बदलांमुळे वाढत्या असंसर्गजन्य रोगांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आरोग्य शोधणाऱ्यांमध्ये हर्बल-आधारित आयुर्वेदिक औषधांना मोठ्या प्रमाणात मान्यता मिळत आहे. ते म्हणाले, या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणारे औषधी वनस्पतींवर आधारित या उत्पादनांच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजनाही केल्या आहेत.

खरं तर, सिंडो सायंटिफिक प्लॅटफॉर्मवरील सर्बियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल अँड क्लिनिकल रिसर्चच्या नवीनतम आवृत्तीमध्ये प्रकाशित झालेल्या आणखी एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, बीजीआर-34 तीन महिन्यांच्या आत साखरेची पातळी कमी करण्यास सक्षम आहे. ते पातळी कमी करण्यास मदत करू शकते आणि ते देखील असू शकते. मधुमेहाची गुंतागुंत टाळण्यासाठी एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट क्रिया देशात वाढत आहे

