सातारा : अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या (All India Maratha Federation) युवक आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रसाद कोंडे-देशमुख (Prasad Konde Deshmukh firing case) यांच्यावर मंगळवारी दुपारी भादे (ता. खंडाळा) गावच्या हद्दीतील मोर्वे-वाघोशी खिंडीत दोन अज्ञात तरुणांकडून गोळीबार (firing on Prasad Konde Deshmukh Satara) करण्यात आला आहे. बचावासाठी कोंडे-देशमुख यांच्या सुरक्षा रक्षकाने देखील हवेत गोळीबार (security guard firing in air) केल्याची माहिती समोर येत आहे.

घटनेमुळे एकच खळबळ - या घटनेमुळे खंडाळा, शिरवळसह पुणे जिल्ह्यातील खेड-शिवापूर परिसरात खळबळ उडाली आहे. गोळीबारात सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. शिरवळ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.