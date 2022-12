सातारा - जागतिक वारसास्थळ आणि जगप्रसिद्ध कास पठार Kaas plateau Satara परिसरात हेलिपॅड तयार करून हेलिकॉप्टर Illegal Helicopter Landing On Kaas plateau उतरविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे हेलिकॉप्टरच्या लँडिंगसाठी परवानगी कोणी दिली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच परवानगीविना नवरदेव नवरीसाठी हेलिकॉप्टर Illegal Helicopter Landing For Bride And Groom उतरविण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींनी Helicopter Landing On Kaas plateau For Bride And Groom केली आहे.

