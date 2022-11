सातारा : ठोसेघर परिसरात सिंगल बोअर बंदुकीने भेकर आणि चौसिंगा वन्यप्राण्यांची शिकार (Bhekar chausingya poaching in Satara ) केल्याप्रकरणी आसाम रायफल रेजिमेंटच्या जवानासह तिघांना वन विभागाने अटक (three arrested in Poaching Case Satara) केली आहे. त्यांच्याकडून दोन बंदूका, एक एअर गण आणि एक सिंगल बोअर बंदूक, जिवंत काडतुसे, चाकू, कोयता, मांस आणि कातडे जप्त (Arms seized from hunters) करण्यात आले आहे. Latest news from Satara, Satara Crime

शिकाऱ्यांकडून शस्त्रसाठा जप्त- साताऱ्यातील ठोसेघर परिसरात सिंगल बोअर बंदुकीने भेकर आणि चौसिंगा वन्यप्राण्यांची शिकार केल्याप्रकरणी आसाम रायफल रेजिमेंटच्या जवानासह तिघांना वन विभागाने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून दोन बंदूका, एक एअर गण आणि एक सिंगल बोअर बंदूक, जिवंत काडतुसे, चाकू , कोयता, मांस आणि कातडे जप्त करण्यात आले आहे.



प्राण्यांचे मुंडके, भेकराचे ताजे मटण आढळले - वन्य प्राण्यांच्या शिकार प्रकरणी ठोसेघर येथील नारायण सिताराम बेडेकर, विठ्ठल किसन बेडेकर आणि युवराज निमण यांना अटक करण्यात आली आहे. युवराज हा आसाम रायफल रेजिमेंटचा जवान आहे. तो राहत असलेल्या सातारा शहरात माची पेठेतील श्री वास्तू अपार्टमेंटमध्ये राहतो. वन विभागाने अपार्टमेंटमधील ए-4 सदनिकेवर छापा मारला असता घरात भेकर व चौसिंगा या दोन वन्यजीव प्राण्यांचे मुंडके, भेकराचे ताजे मटण आणि पायाचे खूर आढळून आले.