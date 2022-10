मुंबई : धनत्रयोदशीच्या दिवशी काय खरेदी करावे हे सर्वांनाच माहिती ( Dhantrayodashi ) आहे. परंतू या दिवशी काय खरेदी करू नये किंवा कोणत्या वस्तू खरेदी करू नये हे बहुतेकांना माहिती नसते. चला तर मग जाणून घेऊया अशा गोष्टींबद्दल ज्या विकत घेतल्याने तुमच्या समस्या वाढू शकतात. त्यामुळे काय खरेदी करावे किंवा करू नये हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. धनत्रयोदशीच्या दिवशी लोखंड, ॲल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, सिरॅमिक किंवा काचेची भांडी खरेदी करू नयेत.

धनत्रयोदशीच्या दिवशी या गोष्टी करू नयेत : 1. लोह हा शनीचा धातू आहे, तो आणल्याने अशुभ होते. 2. ॲल्यूमिनियम हा राहूचा धातू आहे, तो देखील अशुभ आणतो. 3. स्टील खरेदी केल्यानेही घरात गरिबी ( Do not buy metals ) येते. 4. प्लास्टिक खरेदी केल्याने आशीर्वाद कमी होतात. 5. काच ही राहूची वस्तू आहे. ज्यामुळे राहू घरात प्रवेश करतो आणि वातावरण देखील घरात शुभ राहत ( Things Should Not Be Done On Dhantrayodashi ) नाही.

कोणत्या वस्तू खरेदी करू नये

जमीन, घर, धार्मिक साहित्य : त्यामुळे धनत्रयोदशीच्या दिवशी या 5 वस्तू खरेदी करणे टाळावे. जेणेकरून दुर्दैव नाहीसे होईल. चांगल्या गोष्टीत गुतवणूक ( Invest in good things on Dhantrayodashi ) करावी. या दिवशी तुम्ही पितळेची भांडी, धणे, सोने, चांदी, कपडे, झाडू, वाहन, नवीन पुस्तक खरेदी करू शकता. तुम्ही जमीन, घर, धार्मिक साहित्य, औषधे, खेळ इत्यादी खरेदी करून धनत्रयोदशीचे शुभकार्य शकता.

5 दिवसांचे वेगळे महत्त्व : 5 दिवसांच्या उत्सवात 5 दिवसांचे वेगळे महत्त्व आहे. सामान्यतः धनत्रयोदशीच्या दिवशी लोक भांडी आणि इतर वस्तू खरेदी करतात. पण शास्त्रानुसार दिवाळीला सोने-चांदी का खरेदी करायचे याला विशेष महत्त्व आहे. आजकाल लोक प्लॅस्टिकची भांडी देखील खरेदी करतात, मात्र धनत्रयोदशीच्या दिवशी स्टील आणि प्लास्टिकची भांडी खरेदी करू नयेत असे जाणकारांचे मत आहे. जर तुम्हाला सोने-चांदी खरेदी करता येत नसेल तर तांब्याची भांडी खरेदी करावी.

स्टील आणि प्लास्टिक खरेदी करू नका : दीपावलीचा सण धनत्रयोदशीपासून सुरू होतो, जो पाच दिवस चालतो. खरेदीबद्दल बोलायचे झाले तर शास्त्रानुसार धनत्रयोदशीला सोने-चांदीची खरेदी करावी. लक्ष्मी ही ऐश्वर्य आणि संपत्तीची देवी आहे. म्हणून तिच्या रूपात फक्त सोने-चांदीचीच खरेदी करावी. धनत्रयोदशीला लोक भांडीही विकत घेतात, मग पितळेची किंवा पितळेची भांडी किंवा चांदीची भांडी घ्यायची, पण आजकाल ही परंपरा बदलली आहे. लोक स्टीलची भांडी आणि प्लास्टिकची भांडी विकत घेतात.

चांदीच्या भांड्यात खीर खा: धनत्रयोदशीच्या दिवशी धन्वंतरी जयंतीही साजरी केली जाते. यामध्ये पात्राला विशेष महत्त्व आहे. चांदीमुळे सर्व प्रकारचे रोग ( Eat kheer in a silver bowl ) दूर होतात. म्हणून धनत्रयोदशीच्या दिवशी चांदीची भांडी खरेदी करून त्यात फक्त पाणी प्यायल्यास सर्व रोगांपासून मुक्ती मिळते.