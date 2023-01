मुंबई : अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढणार असल्याचे आपच्या महाराष्ट्र युनिटच्या प्रमुख प्रीती शर्मा मेनन यांनी सांगितले. शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता या प्रमुख मुद्द्यांवर आप नागरी निवडणुका लढवेल, असे मेनन म्हणाले. ( AAP will Fight All Small And Big Elections )

महाराष्ट्रात पूर्ण पक्ष संघटना स्थापन : पक्षाचे राष्ट्रीय सहसचिव आणि महाराष्ट्र प्रभारी इटालिया ( Gopal Italia ) म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात पूर्ण पक्ष संघटना स्थापन केली जाईल आणि आप राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढवेल. मुंबईकरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अन्य कोणताही पक्ष गंभीर नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तुमच्या रूपाने लोकांसमोर आता पर्याय असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, आपने पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केले आहे आणि नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत 40 लाखांहून अधिक मते मिळविली आहेत, 13 टक्के मते मिळविली आहेत. पक्षाने गुजरातमध्येही पाच जागा जिंकून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला.

बाहेरचा रस्ता दाखवला : दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतही अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपने बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. ते म्हणाले की, या विजयांनी आपने देशभरात नव्या आशांची लाट निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात अनेक पक्ष आणि अनेक नेते आहेत पण महाराष्ट्रातील जनतेसाठी कोणीही काम करत नसल्याचा दावा इटालियाने केला आहे.

महाराष्ट्राचे सहप्रभारी म्हणून निवड : याआधी आम आदमी पक्षाने गोपाल इटालिया (Aam Aadmi Party leader Gopal Italia) यांची महाराष्ट्राचे सहप्रभारी म्हणून निवड केली. (sah prabhari of Maharashtra AAP). यासोबतच गोपाल इटालिया यांना आपचे राष्ट्रीय सहसचिव बनवण्यात आले. (Gopal Italia to be sah prabhari of Maharashtra AAP). तसेच इसुदान गढवी यांची गुजरातचे नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून घोषणा करण्यात आली. आम आदमी पक्षाने वेगवेगळ्या झोनमध्ये सहा कार्याध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे.

इटालिया यांना गुजरातमधून बाहेरचा रस्ता : गोपाल इटालिया यांची महाराष्ट्राच्या सहप्रभारीपदी नियुक्ती करून पक्षाने त्यांना गुजरातमधून बाहेरचा रस्ता दाखवला . विशेष म्हणजे गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा ठरवण्यासाठी ऑनलाइन सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये इसुदान गढवी यांना गोपाल इटालिया यांच्यापेक्षा चौपट मते अधिक मिळाली होती. याच्या आधारावर पक्षाने गढवी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवले होते.

गुजरातमध्ये नवी पक्ष संघटना : विधानसभा निवडणुकीनंतर गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाने आपली नवी संघटना स्थापन केली आहे. पक्षाने नव्या संघटनेत मोठे बदल केले आहेत. त्यानंतर आम आदमी पार्टीने इसुदान गढवी यांची पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली.

'आप'ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा : आम आदमी पक्षाचे आमदार चैतर वासवान यांच्याकडे दक्षिण विभागाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष, डॉ. रमेश पटेल यांच्याकडे उत्तर गुजरात, जगमल वाला सौराष्ट्र, ज्वेल वासरा मध्य गुजरात आणि कैलाश गढवी यांच्याकडे कच्छ झोनची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षाने नुकतीच गुजरात विधानसभा निवडणूक लढवून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला आहे. गुजरातमधून आम आदमी पक्षाने विसावदार, गरियाधर, जामजोधपूर, बोताड आणि डेडिया पाडा या जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे.