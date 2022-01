कोल्हापूर - कोरोना आणि ओमायक्रॉन (Omicron virus in kolhapur ) रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्या अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून आरोग्य यंत्रणा सुद्धा संभाव्य तिसऱ्या लाटेला (Corona third wave) तोंड देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात नेमक्या काय उपाययोजना (Preparation Combat of third wave of corona) केल्या आहेत यावर एक नजर..



ऑक्सिजनची परिस्थिती -



कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. 185 मेट्रिक टन ऑक्सिजन क्षमता सध्या उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करणारे एकूण 17 प्रकल्प कार्यान्वित होणार होते. त्यातील 14 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. शिवाय लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट (Liquid Oxygen Plant in kolhapur ) सुद्धा प्रस्तावित होते. त्यातील 7 पूर्ण झाले असून त्याद्वारे 111 मेट्रिक टन ऑक्सिजन साठवून ठेवण्याची क्षमता निर्माण केली आहे.

पालकमंत्री सतेज पाटील पत्रकार परिषदेत बोलताना

जिल्ह्यात नॉन ऑक्सिजन 11 हजार तर 4 हजार ऑक्सिजन बेड सद्यस्थितीत उपलब्ध आहेत. यामध्ये शासकीय आणि खासगी असे 404 व्हेंटिलेटर सुद्धा उपलब्ध आहेत. गरज भासल्यास आणखी बेडचे सुद्धा नियोजन करण्यात आले आहे.

रुग्ण संख्येवर एक नजर - कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील सोमवारी म्हणजेच 28 डिसेंबर रोजी 76 सक्रिय रुग्ण होते. रुग्ण बरे होण्याचा दर जवळपास 97.16 टक्के होता. मात्र सद्यस्थितीत सक्रिय रुग्णांची संख्या 137 इतकी असून रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.13 टक्के इतका आहे. जिल्ह्यात कोरोना चाचण्याही वाढविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ओमायक्रॉनचे सुद्धा 2 रुग्ण जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे.



लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत वाढलेले रुग्ण -