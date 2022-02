कोल्हापूर- कोरोना संसर्गामुळे राज्य सरकारने घालून दिलेल्या प्रतिबंधात्मक नियमानुसार राज्यातील सर्व मंदिरासह करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरातदेखील भक्तांना दर्शन दिले जात ( Kolhapurs Ambabai temple ) आहे. मात्र, कोरोना नियमानुसार १० वर्षांखालील मुलांना मंदिरात प्रवेश दिला ( No entry for children in Mahalaxmi temple ) जात नाही. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी लहान मुलांना मंदिरात नेण्यावरून शुक्रवारी दोन भाविकांनी सुरक्षा रक्षकांना धक्काबुक्की केली.

नाशिकच्या दोन भाविकांनी देवस्थान समितीची एक महिला व एका पुरुष सुरक्षा रक्षकांच्या अंगावर जात धक्काबुक्की केल्याचा ( Devotees Attempt to attack security guards ) प्रकार घडला आहे. मंदिराच्या पूर्व दरवाज्याबाहेर सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा प्रकार घडला आहे. माहिती कळताच जुना राजवाडा पोलिसांनी ( Rajwada Police ) या दोन्ही भाविकांना ताब्यात घेत सुरक्षारक्षकांची माफी मागायला लावली आहे.

दोन भाविकांची सुरक्षा रक्षकांना धक्काबुक्की

हेही वाचा-Ajit Pawar In Pune : अन् अजित पवार संतापले; म्हणाले, मग काय तुरुंगात जाऊ...

दहा वर्षाखालील मुलांना मंदिरात प्रवेश बंदी

करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात रोज लाखो भक्त दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई चे दर्शन घेण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम येथे पाळले जात आहेत. याप्रमाणे दहा वर्षाखालील मुलांना मंदिरात प्रवेश बंदी आहे. त्यांच्यासाठी मंदिरात एका बाजूला बसण्यासाठी जागा तयार करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक भाविक येथे सुरक्षा रक्षकांची हुज्जत घालत असतात.

हेही वाचा-ST Employee Suicide in Osmanabad : उस्मानाबादेत एसटी कर्मचाऱ्याची विष घेऊन आत्महत्या; कर्मचाऱ्यांचा सरकारच्या विरोधात टाहो

दोन भाविकांची सुरक्षा रक्षकाला धक्काबुक्की

नाशिकचे जवळपास ४० भाविक अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आले होते. त्यांच्यासोबत काही लहान मुले होती. हे सर्व भाविक पूर्व दरवाज्याबाहेरील रांगेतून ई पास काढून येत होते. दरम्यान प्रवेशद्वार जवळ आल्यानंतर महिला सुरक्षा रक्षकाने मुलांना आत सोडता येणार नाही, असे सांगितले. मात्र भाविकांनी सुरक्षा रक्षकाची अशी हुज्जत घालायला सुरुवात केली. त्यात एका भाविकाने त्यांच्या हाताला धरून बाजूला ढकलले. तर दुसऱ्या एका पुरुष सुरक्षा रक्षकाच्या कानशिलात लगावली. यामुळे येथे एकच गोंधळ उडाला.

हेही वाचा-Maharashtra Police : पोलीस दलातील 'पोलीस नाईक' हा संवर्ग रद्द

लहान मुलांसह सर्वांनाच मंदिरात प्रवेश द्यावा

माहिती कळताच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे आणि जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यातील पोलीस त्याठिकाणी आले. त्यांनी या भाविकांना ताब्यात घेतले. पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दत्तात्रय नाळे यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. भाविकांनी पोलिसांसमोर सुरक्षा रक्षकांची माफी मागितल्यानंतर तणाव निवळला. मात्र, गेल्या 2 महिन्यातील ही चौथी घटना असल्याने सर्व नियम शिथिल करण्याची मागणी होत आहे. लहान मुलांसह सर्वांनाच मंदिरात प्रवेश द्यावा. मंदिराचे सर्व दरवाजे उघडण्यात यावे, अशी भाविकांमधून मागणी होत आहे.