अमरावती : अंजनगाव -अकोट मार्गावरील खाऱ्या नाल्या जवळील एका व्यवसायिकाच्या गोडाऊनवर रविवारी पहाटे दोन ते तीनच्या दरम्यान दरोडा (Robbery at businessman godown) टाकण्यात आला. दरोडेखोर असलेल्या पाच ते सहा अज्ञात लोकांनी व्यापारी व रखवाल्याला मारहाण (beating up servant along with businessman) करून अलमारीमधील (latest news from Amravati) जवळपास चार लाख रुपये लुटून नेल्याची (robbers stole the money) घटना घडल्याने (robbers looted four lakh rupees) अंजनगाव तालुक्यात एकच खळबळ (Amravati Crime) उडाली आहे. (Robbery at Godown)





असे आहे संपूर्ण प्रकरण : अंजनगाव-आकोट रोड वरील स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खाऱ्या नाल्याजवळ अब्दुल फारूक अब्दुल रहमान वय ५५ रा. बुधवार सुर्जी अंजनगाव यांचे बिल्डिंग मटेरियल आणि जुन्या चार चाकी वाहन विक्रीचे गोडाऊन आहे. गोडाऊन मध्येच मालक एका रूममध्ये मुक्कामी राहत असतो. काल रात्री च्या दरम्यान रखवाली व मालक गोडाऊन च्या आत मध्ये असताना दिनांक रविवारी पहाटे दोन ते तीनच्या दरम्यान जवळपास पाच ते सहा अज्ञात व्यक्ती सदर गोडाऊनचे शटर उघडून तेथील रखवालीचे हात पाय बांधून ठेवून रखवालदाराला एका लोखंडी टामीने मारहाण केली करून बाजूच्या खोलीत आराम करीत असलेले व्यवसायिक अब्दुल फारूक अब्दुल रहमान वय ५५. यांना पाच ते सहा अज्ञात दरोडेखोरांनी गंभीर मारहाण करून आलमारीतील चार लाख रुपये लुटून नेले. तसेच सदर व्यवसायाचे दोन तर एक रखवालदाराचा मोबाईल, गोडाऊन मधील सीसीटीव्हीचे मेमरी बॉक्स फोडून सीसीटीव्हीचे सामान सुद्धा अज्ञान आरोपींनी सोबत नेले.

मालक जखमी : बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर मालक अब्दुल फारुख अब्दुल रहेमान हे दरोडेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले असून त्यांना अमरावती येथील खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. जाताना दरोडेखोरांनी गोडाऊनचे शटर खाली ओढून पद्धत पाच ते सहा दरोडेखोर पसार झाले. अज्ञात दरोडेखोर पसार झाल्यानंतर तेथील रखवालदार आशिक अली वल्द मनवर अली वय ५० रा. सतीपुरा अंजनगाव याने दोरीने बांधलेले स्वतःचे हात पाय सोडून बाजूला असलेल्या संत्र्याच्या मंडी मधील साबीर नामक इसमाला सदर घटनेची माहिती दिली. संबंधित घटनेची माहिती अंजनगाव पोलिसांना मिळतात पोलीस घटनास्थळी रवाना झाले. पोलिसांनी गोडाऊन चे मालक फारूक यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात हलविले उपचारानंतर त्यांना अमरावती येथे पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आले. सदर घटनेने अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.





पोलीस दरोड्यांचा घेत आहे शोध : फिर्यादी आशिक अली व वल्लद मनवर अली 50. रा. अंजनगाव याच्या तक्रारीवरून अंजनगाव पोलिसांनी भादवी ३९५, ३९७ अन्वय गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाची पोलिसांनी कसून चौकशी सुरू केली असून या प्रकरणाचा लवकरच शोध लागण्याची शक्यता ठाणेदार दीपक वानखडे यांनी व्यक्त केली.घटनास्थळी श्वान पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. अंजनगाव पोलीस स्टेशनचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी साचिंद्र शिंदे यांनी घटनास्थळी तातडीने भेट दिली.पोलिसांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू केली आहे.