दुबई : कोरोना प्रतिबंधक लस न घेतल्याने ऑस्ट्रेलियातून हकालपट्टी करण्यात आलेला जगातील नंबर वन टेनिसपटू नोवाक जोकोविच (Tennis Star Novak Djokovic) सोमवारी सकाळी दुबईमार्गे सर्बियाला रवाना झाला (Novak Djokovic leaves for Serbia via Dubai) आहे. अमीरातच्या विमानाने साडे तेरा तासांच्या उड्डाणानंतर तो मेलबर्नहून येथे पोहोचला. यानंतर तो सर्बियाची राजधानी बेलग्रेडला विमानाने जाताना दिसला.

दुबईमध्‍ये प्रवाशांसाठी लसीकरण अनिवार्य नाही (Vaccination not mandatory for travelers Dubai), परंतु फ्लाइटमध्ये बसण्‍यापूर्वी त्‍यांनी निगेटिव्ह RT-PCR रिपोर्ट दाखवणे आवश्‍यक आहे. 9 वेळा ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि 20 ग्रँड स्लॅम विजेत्या जोकोविचचा व्हिसा ऑस्ट्रेलियामध्ये दोनदा रद्द (Djokovic's visa revoked twice in Australia) करण्यात आला आहे. कारण त्याने कठोर कोरोना लसीकरण नियमांमध्ये वैद्यकीय सवलतीसाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण केले नाहीत.

त्यांनी पहिल्यांदा व्हिसा रद्द करण्याच्या विरोधात कायदेशीर लढाई जिंकली, पण दुसऱ्यांदा पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये (Australian open tennis event) त्याच खेळाडू, अधिकारी आणि प्रेक्षक यांना प्रवेश मिळाला आहे, ज्यांनी कोरोनाच्या दोन्ही लसी घेतल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, इमिग्रेशन मंत्र्यांनी जोकोविचची ऑस्ट्रेलियात उपस्थिती देशाच्या लोकांच्या आरोग्यासाठी आणि चांगल्या सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. या कारणास्तव व्हिसा रद्द केला होता. याआधी जोकोविचने व्हिसा रद्द केल्याप्रकरणी ऑस्ट्रेलियन सरकारविरुद्धचा खटला प्रथमच जिंकला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सरकारने जोकोविचला सार्वजनिक धोका मानून त्याचा व्हिसा पुन्हा रद्द केला. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला.



