गोपालगंज : बिहारच्या गोपालगंजचा क्रिकेटर मुकेश कुमारने ( IPL Auction 2023 ) पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. आयपीएलच्या 16व्या हंगामात (IPL लिलाव 2023) खेळण्यासाठी त्याला 5.50 कोटी रुपये मिळाले ( Mukesh Kumar of Gopalganj Selected in IPL ) आहेत. आयपीएल मिनी लिलाव शुक्रवारी दिल्लीत पार ( Mukesh Kumar IPL 2023 Auction ) पडला. ज्यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने मुकेशची ( Mukesh Kumar in Delhi Capital Team ) निवड केली. मुकेशच्या इतक्या मोठ्या कामगिरीमुळे त्याच्या गोपालगंज गावात ( Mukesh Kumar IPL ) आनंदाचे वातावरण आहे. लोक एकमेकांना मिठाई खाऊन अभिनंदन करीत आहेत. त्याचवेळी ई-टीव्ही इंडियाच्या प्रतिनिधीशी खास बातचीत करताना त्याच्या आईनेही आनंद व्यक्त केला.

गोपालगंजचा मुकेश आयपीएलमध्ये खेळणार : मुकेश कुमार हा जिल्ह्याच्या सदर ब्लॉकमधील काकडकुंड गावचा रहिवासी आहे. मुकेश कुमारच्या एवढ्या मोठ्या कामगिरीमुळे गावात आणि कुटुंबीयांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. त्यांच्या घरी काकरकुंडात अभिनंदनाचा ओघ सुरू आहे. लोक एकमेकांना मिठाई खाऊ घालून अभिनंदन करताना दिसत आहेत. वास्तविक मुकेश कुमारची आयपीएलसाठी दिल्ली कॅपिटल्सने निवड केली आहे. त्याबदल्यात दिल्ली कॅपिटल्सने मुकेशला 5.50 कोटी रुपये दिले आहेत. जी मुकेशसाठी मोठी उपलब्धी आहे.

मुकेशला मिळाले साडेपाच कोटी, आई आनंदाने रडू लागली : मुकेश कुमारच्या आईने सांगितले की, मुलगा आयपीएलमध्ये खेळल्याची बातमी ऐकून त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. आज मला खूप आनंद होत आहे की मुकेशच्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. माझ्या मुलाने आयपीएलमध्ये खेळावे, असे आम्हा सर्वांचे स्वप्न होते जे आज पूर्ण झाले आहे. तो आयपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग 2023) मध्ये खेळला तर आम्हाला खूप आनंद होईल. मुकेश हा फक्त माझा मुलगा नाही तर तो संपूर्ण भारताचा मुलगा आहे. देवाच्या कृपेने खूप कीर्ती मिळवली. लहानपणी तो सायकलवर खेळायला दूरवर जायचा. माझ्या मुलाने खूप नाव कमवावे आणि बिहारचा नावलौकिक मिळवावा, अशी आम्हा सर्वांची इच्छा होती.

आम्हा सर्वांचे स्वप्न, मुकेशने आयपीएलमध्ये खेळावे "माझे आणि मुकेशच्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. तो आयपीएलमध्ये खेळल्यास आम्हाला खूप आनंद होईल. माझ्या मुलाने आयपीएलमध्ये खेळावे, असे आम्हा सर्वांचे स्वप्न होते, जे आज पूर्ण झाले आहे. बिहारचे नाव खूप चमकू दे" - मालती देवी, मुकेशची आई ही मोठी उपलब्धी आहे. माजी प्रशिक्षक अमित कुमार सिंग म्हणाले की, मुकेश कुमारला दिल्ली कॅपिटल्सने 5.50 कोटींना विकत घेतले (आयपीएलमध्ये गोपालगंजच्या मुकेश कुमारची निवड). ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

मुकेश कुमारची भारतीय संघात यापूर्वीही निवड झाली होती भारताच्या संघातही मुकेशची निवड झाली आहे. मुकेशच्या निवडीने बिहारसोबतच गोपालगंज आणि काकडकुंडचेही नाव उज्ज्वल होत आहे. येथेही त्याचे खेळात मोठे योगदान होते. तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा. आमची इच्छा आहे की, जेव्हा त्याचा आयपीएल सामना सुरू होईल, तेव्हा त्याला आनंद देण्यासाठी त्याने मैदानात उपस्थित राहावे. "मुकेश कुमारची भारतीय संघात यापूर्वीही निवड झाली होती. आज दिल्ली कॅपिटल्सने आयपीएलसाठी निवड केली आहे, ही मोठी गोष्ट आहे. मैदानात प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही सर्वजण उपस्थित राहू." अमित कुमार सिंग, मुकेशचे माजी प्रशिक्षक यांनी सांगितले.

शुक्रवारी मिनी लिलाव : बंगालकडून रणजी करंडक खेळणारा डावखुरा वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमारला दिल्ली कॅपिटल्सने 5.50 कोटी रुपयांना विकत घेतले. दिल्ली आणि पंजाब किंग्जमध्ये दीर्घ बोलीचे युद्ध होते. परंतु, अखेरीस दिल्लीने खेळाडूला करारबद्ध केले. मुकेश कुमार भारत-अ संघातून खेळला आहे. यासह त्याचा प्रथम अ संघात समावेश करण्यात आला. चांगली कामगिरी पाहता यंदा त्याचा मुख्य संघ भारतीय संघातही समावेश करण्यात आला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मिनी लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने 5.50 कोटींना त्यांच्या संघात समाविष्ट केले आहे.

वडील कोलकाता येथे ऑटो चालवायचे : मुकेश एका सामान्य कुटुंबातील आहे. वडील काशिनाथ सिंह कोलकात्यात ऑटो चालवायचे. आई गृहिणी आहे. आज लहान मुलांसोबत क्रिकेट खेळणे हा टप्पा गाठला आहे. मुकेश कुमारने गोपालगंज येथे प्रथमच गोलंदाजीतील पराक्रम दाखवून सात सामन्यांत हॅटट्रिकसह ३४ बळी घेतले. त्यानंतर गोपालगंज क्रिकेट संघातील वरिष्ठ खेळाडू हेमन ट्रॉफीच्या जिल्हा क्रिकेट संघाचा कर्णधार अमित सिंग यांच्याकडे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर तो जिल्हा संघात आला.

मुकेश गोपालगंजसाठीही खेळला : गोपालगंज जिल्हा संघात सामील झाल्यानंतर मुकेशने सुकाणू समितीच्या अंडर-19 क्रिकेट स्पर्धेत बिहारचे प्रतिनिधित्व केले, परंतु दुर्दैवाने बिहारमध्ये क्रिकेटला मान्यता न मिळाल्याने तो बंगालकडे वळला. तिथून मागे वळून पाहिले नाही. मुकेशने रणजी ट्रॉफीच्या सलग दोन मोसमात 30 हून अधिक बळी घेत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. भारतीय संघात स्थान मिळवल्यानंतर, आयपीएल दिल्ली कॅपिटल्सला 5.50 कोटींना विकले गेले.