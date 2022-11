बँकॉक : स्टार टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राने आशियाई कप टेबल टेनिस ( Star Table Tennis Player Manika Batra Created History ) स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला ( Manika Batra Created History by Winning a Bronze Medal ) आहे. या स्पर्धेत पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय ठरली ( First Indian Athlete to Win a Medal in This Competition ) आहे. मनिकाला उपांत्य फेरीत जपानच्या चौथ्या मानांकित मीमा इटोकडून पराभव पत्करावा लागला. जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकाच्या टेबल टेनिसपटूकडून तिला 8-11, 11-7, 7-11, 6-11, 11-8, 7-11, (2-4) असा पराभव स्वीकारावा लागला. बिगरमानांकित मनिका ही या खंडीय स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठणारी पहिली भारतीय महिला ठरली.

जागतिक क्रमवारीत 44व्या क्रमांकावर असलेल्या मनिकाने उपांत्यपूर्व फेरीत चायनीज तैपेईच्या चेन सू यूचा 4-3 असा पराभव केला होता. जागतिक क्रमवारीत २३व्या स्थानी असलेल्या चेनचा महिला एकेरीच्या चुरशीच्या लढतीत ६-११, ११-६, ११-५, ११-७, ८-११, ९-११, ११-९ असा पराभव झाला. याआधी भारतीय खेळाडूने जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या चीनच्या खेळाडू चेन जिंगटोंगला उलटसुलटपणाचा बळी बनवले होते. आशियाई कपच्या 39 वर्षांच्या इतिहासात मनिकाने भारतीयांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरीचा विक्रम निश्चित केला आहे.

आशियाई चषक स्पर्धेच्या ३९ वर्षांच्या इतिहासात मनिकाने भारतीयाकडून सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा विक्रम केला आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये अचंता शरथ कमल आणि 2019 मध्ये जी साथियान सहाव्या स्थानावर होते.

अव्वल भारतीय खेळाडू मनिकाने याआधी जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या चीनच्या चेन जिंगटोंगचा पराभव केला होता. 200,000 चे डाॅलरचे बक्षीस पूल जागतिक क्रमवारी आणि पात्रतेवर आधारित पुरुष आणि महिला गटांमध्ये खंडभरातील शीर्ष 16 खेळाडूंद्वारे स्पर्धा केली जात आहे.