नवी दिल्ली : भारतीय नेमबाज रमिता जिंदालने ISSF वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2022 मध्ये सुवर्णपदक ( Indian Shooter Ramita Jindal has Won Gold Medal ) जिंकले ( ISSF World Championship 2022 ) आहे. महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल ज्युनियर स्पर्धेत रमिताने चीनच्या यिंग शेनचा 16-12 असा निकराच्या लढतीत ( Ramita Defeated Ying Shen of China ) पराभव करून विश्वविजेतेपद पटकावले. स्पर्धेच्या सातव्या दिवसाचे वैशिष्ट्य म्हणजे रमिताने भारतासाठी ( World Champion Title in Womens ) सुवर्ण आणि महिलांच्या 50 मीटर पिस्तूल ( Ramitas Gold for India and First Three Places ) ज्युनियर स्पर्धेत पहिले तीन स्थान पटकावले. भारताने आता या स्पर्धेत 25 पदके जिंकली असून, त्यात 10 सुवर्ण, पाच रौप्य आणि 10 कांस्यपदकांचा ( Ramita was Once Tied 12-12 Against Ying ) समावेश आहे. पदकतालिकेत भारत हा चीननंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे.

रमिताची अंतिम फेरीत यिंगविरुद्ध १२-१२ अशी बरोबरी होती. पण, त्यानंतर तिने १०.८ आणि १०.७ गुणांसह विजेतेपद पटकावले. पात्रता फेरीमध्ये, रमिता 629.6 गुणांसह चौथ्या स्थानावर होती. परंतु, रँकिंग फेरीत तिने 262.8 गुण मिळवले आणि सुवर्णपदकाच्या लढतीत अव्वल स्थान पटकावले. या स्पर्धेत भारताच्या तिलोत्तमा सेनने कांस्यपदक जिंकले. त्याने रँकिंग फेरीत 261 गुण मिळवले. यापूर्वी तिने ६३३.४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले होते. याच स्पर्धेत युक्ती राजेंद्रने 627.1 गुणांसह नववे स्थान पटकावले.

दिवंशीने ५० मीटर पिस्तुलमध्येही सुवर्णपदक जिंकले. महिलांच्या ५० मीटर पिस्तूल ज्युनियर स्पर्धेत भारतीय मुलींनी वर्चस्व राखले. दिवंशीने 547 गुण मिळवत सुवर्णपदक जिंकले. वर्षा सिंग ५३९ गुणांसह दुसऱ्या तर टियाना ५२३ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. या स्पर्धेत चौथे स्थान भारताच्या खुशी कपूरने पटकावले. त्याने 521 गुण मिळवले.

रिदिम सांगवानने महिलांच्या 25 मीटर स्टँडर्ड पिस्तूलमध्ये रौप्यपदक जिंकले तर अभिनव चौधरीने पुरुषांच्या 50 मीटर पिस्तूल ज्युनियर स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले. विजय वीर सिद्धूने पुरुषांच्या २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्तूलमध्ये कांस्यपदक जिंकले.