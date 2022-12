नवी दिल्ली: IND Vs BAN : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा ढाका येथील मीरपूर येथील शेर-ए-बांगला नॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर 22 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर पडला असल्याची माहिती आहे. ( Second Test Match Against Bangladesh )बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अंगठ्याला दुखापत झाल्यामुळे चितगावमधील पहिल्या कसोटीला मुकलेला रोहित ढाका येथील सामन्यालाही मुकणार आहे, ज्याचे नेतृत्व पुन्हा एकदा केएल राहुल करणार आहे. Rohit Sharma Injury, Rohit Sharma Ruled Out of 2nd Test

रोहित शर्मा उपचारासाठी भारतात परतला असून दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी तो ढाका गाठेल, असे मानले जात होते. पण ढाका येथे न आल्याने उपकर्णधार केएल राहुलला मालिकेतील दुसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटीत भारताचे नेतृत्व करण्यास सांगितले आहे. तुम्हाला आठवत असेल की, येत्या एक-दोन दिवसांत रोहितबद्दल आपल्याला कळेल, असे राहुल रविवारी सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत म्हणाला होता.

2 कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत भारत सध्या १-० ने आघाडीवर आहे. ही मालिका 2-0 ने जिंकून जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपसाठी आपला दावा बळकट करण्याचा त्यांचा डोळा आहे. एका वृत्तात म्हटले आहे की, सोमवारी (19 डिसेंबर) रोहित शर्माच्या अनुपलब्धतेचे वृत्त समोर आले आहे. ज्यामध्ये कर्णधार रोहित शर्माचा अंगठा पूर्णपणे बरा झालेला नाही, आणि थोडा कडकपणा शिल्लक असल्याचे म्हटले आहे. अशा स्थितीत त्याला आणखी काही दिवस विश्रांती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, भारतीय संघासाठी महत्त्वाच्या मालिका आणि कार्ये लक्षात घेऊन बीसीसीआय आणि निवड समिती तसेच संघ व्यवस्थापनाने त्यांना या टप्प्यावर जोखीम न घेण्यास सांगितले आहे. तुम्हाला आठवत असेल की दुस-या एकदिवसीय सामन्यात स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना रोहितच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती. आणि दुसऱ्या कसोटीसाठी तयार होण्यासाठी त्याला लगेच घरी पाठवण्यात आले होते. दुखापतीनंतरच्या स्कॅनमध्ये अंगठ्याला दुखापत झाल्याचे दिसून आले, त्यानंतर काही टाके घालावे लागले.

बांगलादेशच्या दौऱ्यानंतर, भारतीय संघ 3 जानेवारी 2023 पासून मुंबईत श्रीलंकेविरुद्ध आपल्या घरच्या हंगामाला सुरुवात करेल, ज्यामध्ये तीन T20 आणि 3 एकदिवसीय सामने खेळले जातील.