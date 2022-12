कजाखस्तान : सारा खादेमने इराणमध्ये हेडस्कार्फ ( World Rapid Blitz Chess Champioship ) आणि हिजाब विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांना FIDE वर्ल्ड रॅपिड अँड ब्लिट्ज चेस चॅम्पियनशिपमध्ये ( World Rapid Blitz Chess Champioship Without Hijab ) हेडस्कार्फ आणि हिजाबशिवाय भाग घेऊन प्रोत्साहित केले ( Sarah Khadem Against Hijab ) आहे. आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघ 25 ते 30 डिसेंबरदरम्यान रॅपिड ( Sara Khadem a Female Chess Player From Iran ) आणि ब्लिट्झ बुद्धिबळ स्पर्धेचे आयोजन करीत आहे, ज्यामध्ये सारा सहभागी आहे.

सारा खादेमचे हिजाब न घालण्याचे समर्थन इराणची महिला बुद्धिबळपटू सारा खादेम हिने निषेध म्हणून हिजाबशिवाय स्पर्धेत भाग घेऊन हिजाब न घालण्याचे समर्थन केले आहे. इराणच्या महिला खेळाडूंना देश-विदेशातील सामन्यांदरम्यान हिजाब घालणे बंधनकारक आहे. पण, इराणमध्ये सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या हिजाबविरोधी आंदोलनानंतर महिला खेळाडूही हिजाब न परिधान करून या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.

इराणच्या एजन्सीकडून साराचा एक फोटो पोस्ट सारा खादेम, ज्याला सरसदत खडेमलशारीह म्हणूनही ओळखले जाते, तिने कझाकस्तानमधील अल्माटी येथे FIDE वर्ल्ड रॅपिड आणि ब्लिट्झ बुद्धिबळ स्पर्धेत हेडस्कार्फ आणि हिजाबशिवाय भाग घेतला आहे. इराणच्या एजन्सीने साराचा एक फोटो पोस्ट केला आहे ज्यात तिने डोक्यावर स्कार्फ बांधला आहे पण हा फोटो स्पर्धेदरम्यानचा आहे की त्यापूर्वीचा आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. जागतिक बुद्धिबळ क्रमवारीत खादेम 804 व्या क्रमांकावर आहे.

न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने पाठवलेल्या संदेशालासुद्धा प्रतिसाद नाही साराच्या न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने साराला पाठवलेल्या वैयक्तिक संदेशालाही तिने प्रतिसाद दिलेला नाही. साराच्या आधी ऑक्टोबरमध्ये इराणी गिर्यारोहक एलनाज रेकाबीनेही हिजाबला विरोध केला होता. दक्षिण कोरियातील एका सामन्यात एलनाझने डोक्यावर स्कार्फ न घालता भाग घेतला होता.

हिजाब चळवळ काय आहे इराणमध्ये २२ वर्षीय कुर्दिश तरुणी महसा अमिनीचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला, त्यानंतर देशभरातील लोक सरकारविरोधात निदर्शने करत आहेत. मेहसा यांच्यावर ड्रेस कोडचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. नुकतेच विश्वचषकादरम्यान इराण फुटबॉल संघाचे खेळाडू त्यांच्या पहिल्या सामन्यादरम्यान राष्ट्रगीताच्या वेळी गप्प बसले होते, हा हिजाबविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचेही म्हटले जात होते.