मुंबई : भारताची प्रसिद्ध टेनिसपटू सानिया मिर्झा हिचे आणि पाकिस्तानी क्रिकेटर पती शोएब मलिक याच्या नात्यात दुरावा ( Bitterness in Relationship Between Sania Mirza and Shoaib Malik ) निर्माण झाल्याच्या बातम्या माध्यमांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रसिद्ध होत आहेत. असे असताना, भारतीय टेनिसपटू सानिया मिर्झाला तिचा क्रिकेट-स्टार पती शोएब मलिक यांनी मंगळवारी तिच्या 36 व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा ( Shoaib has Congratulated Sania on Her Birthday ) दिल्या. तो म्हणाला, तुमचा संपूर्ण दिवस एन्जॉय कर. सहा दुहेरी ग्रँडस्लॅम विजेती सानिया ( Sania Winner of Six Doubles Grand Slam Final ) (महिला दुहेरीत तीन आणि मिश्रमध्ये समान संख्या विजेती) अलीकडेच चर्चेत आली आहे, हे सूचित करते की हे सेलिब्रिटी जोडपे विभक्त होण्याचा विचार करीत आहे.

मलिकने इंस्टाग्रामवर सायनाला शुभेच्छा देण्यासाठी मिर्झा सानियाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा दिल्या. तुम्हाला निरोगी आणि आनंदी आयुष्याच्या शुभेच्छा! दिवसाचा पुरेपूर आनंद घ्या. स्टार जोडप्याच्या चाहत्यांनी या शुभेच्छांचे खूप कौतुक केले. ते म्हणाले, या जोडीसाठी सर्व काही ठीक चालले आहे, याचा हा पुरावा आहे. 2010 मध्ये त्यांचे लग्न झाले आणि त्यांना एक मुलगा आहे. लग्नानंतर हे जोडपे दुबईला गेले.

सोशल मीडियावर एका चाहत्याने असे लिहिले "तुम्हाला एकत्र पाहून खरोखर आनंद झाला." अफवा पसरवणाऱ्या सर्वांसाठी एक उत्तम शटअप मेसेज होता. इन्स्टाग्रामवर सानियाच्या गूढ पोस्टमुळे तिचे लग्न मोडल्याच्या कयासांना खतपाणी घातले गेले. 8 नोव्हेंबर रोजी, टेनिस आयकॉनने लिहिले, तुटलेली हृदये कुठे जातात? अल्लाह शोधण्यासाठी.

प्रसिद्ध फिल्ममेकर फराह खान, गायिका अनन्या बिर्ला यांनी या पार्टीचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. ही पार्टी दुबईत झाली. भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झा आणि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक यांनी 2010 मध्ये लग्न केले.