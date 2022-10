भुवनेश्वर : यजमान भारताने शुक्रवारी दुसऱ्या ( FIFA Womens U17 World Cup ) हाफमध्ये तीन गोल गमावल्याने ( India lost to Morocco ) त्यांना अ गटातील दुसऱ्या ( India Lost to Morocco ) सामन्यात मोरोक्कोकडून 0-3 असा पराभव पत्करावा लागला. भारतीय संघ फिफा महिला अंडर 17 विश्वचषक स्पर्धेच्या ( Out of The Race for Quarterfinals ) जेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. मोरोक्कोमध्ये पदार्पण करताना, एल. मदानीने 50 व्या, यास्मिन जौहिरने 61 व्या मिनिटाला आणि चेरीफ जेनाहने 90+1 व्या मिनिटाला गोल करून स्पर्धेतील त्यांचा पहिला विजय नोंदवला.

भारतदेखील यजमान म्हणून आपोआप पात्र होऊन पदार्पण करीत आहे. मंगळवारी झालेल्या सलामीच्या लढतीत संघाला अमेरिकेकडून 0-8 असा पराभव पत्करावा लागला. आता 17 ऑक्टोबर रोजी भारतीय संघाचा अंतिम गट लढत ब्राझीलशी होणार आहे. मोरोक्कोचे तीन गुण असल्याने ते अजूनही उपांत्यपूर्व फेरीच्या शर्यतीत आहेत. विजेतेपदाचे दावेदार ब्राझील आणि यूएस संघांनी या दिवशी आणखी एक गट सामना 1-1 असा बरोबरीत खेळला.

ब्राझील आणि अमेरिकेचे आता दोन सामन्यांनंतर प्रत्येकी चार गुण झाले आहेत. मंगळवारी मोरोक्कोला ब्राझीलकडून 0-1 असा पराभव पत्करावा लागला. आता हा संघ १७ ऑक्टोबरला अमेरिकेविरुद्ध खेळणार आहे. सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार अस्तम ओराव म्हणाला, आम्ही खूप संघर्ष केला पण सामना हरलो. आम्ही ब्राझीलविरुद्ध सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करू. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक थॉमस डेनरबी म्हणाले, ही कामगिरी अमेरिकेविरुद्धच्या कामगिरीपेक्षा खूपच चांगली होती. पण सामन्यात आमचा बचाव आणि गोलरक्षकाने (दुसरा गोल) काही चुका केल्या.