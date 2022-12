नवी दिल्ली : आयपीएल 2023 साठी मिनी ऑक्शन 2023 संपल्यानंतर आता ( BCCI Plan For IPL 2023 Match Schedule ) आयपीएलच्या पहिल्या सामन्यापासून अंतिम सामन्यापर्यंतच्या तारखांच्या चर्चेने वातावरण ( BCCI to Change IPL Decision ) तापले आहे. असे मानले जात आहे की, यावेळी आयपीएलचा पहिला सामना 1 एप्रिल रोजी खेळला जाईल आणि 31 मे रोजी अंतिम सामना करण्याची तयारी केली जात ( Competition will End in 60 Days ) आहे.

IPL 2023 च्या मिनी लिलावात 80 खेळाडूंची 167 कोटी रुपयांना विक्री आयपीएल 2023 च्या मिनी लिलावात 80 खेळाडूंची 167 कोटी रुपयांना विक्री झाली. या यादीत 29 विदेशी खेळाडूंचाही समावेश आहे. आयपीएलच्या लिलावाचा इतिहास पाहिला तर हे लक्षात येते की, जेव्हा जेव्हा लिलाव झाले, तेव्हा एका-दोन संघाने एक-दोन खेळाडूंचे नशीब उजळण्याचे काम केले. प्रत्येक लिलावात खेळाडूला मोठी रक्कम मिळाली आहे. आयपीएलच्या गेल्या काही सीझनवर नजर टाकली, तर येथे परदेशी खेळाडूंचा दबदबा असल्याचे लक्षात येते. परदेशी खेळाडूंना खरेदी करण्यात संघांनी खूप रस दाखवला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंवर अधिक भर दिला जात आहे, जे गरज पडल्यास गोलंदाजी आणि फलंदाजीही करू शकतात.

बीसीसीआय आयपीएलबाबतचा निर्णय बदलणार; नाईलाजाने ६० दिवसांत स्पर्धा आटोपणार

आयपीएलचा लिलाव संपला आता अखेर आयपीएल 10 संघातील खेळाडूंची निवड झाली आहे. सामन्यांची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही, पण त्याआधी बातमी येत आहे की, पहिली इंडियन प्रीमियर लीग ७४ दिवस खेळवली जाणार आहे. संघांची संख्या वाढल्याने सामन्यांची संख्या आणि खेळाचे दिवसही वाढतील. पण आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडर आणि सामन्यांचे नियम लक्षात घेऊन बीसीसीआयने आपली योजना स्थगित ठेवली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच आयपीएल 2023 देखील केवळ 60 दिवसांसाठी करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. त्यासाठी काही तारखांना दोन किंवा अधिक सामनेही आयोजित केले जाऊ शकतात. किंवा दररोज दोन सामनेही खेळता येतील. बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयपीएलचा पहिला सामना 1 एप्रिल रोजी होणार असून अंतिम सामना 31 मे रोजी खेळवला जाऊ शकतो.

बीसीसीआय आयपीएलबाबतचा निर्णय बदलणार; नाईलाजाने ६० दिवसांत स्पर्धा आटोपणार

बीसीसीआयची मजबुरी आयपीएल 74 दिवसांवरून 60 दिवसांवर ही आहे बीसीसीआयची मजबुरी आयपीएल 74 दिवसांवरून 60 दिवसांवर आणण्याचे मुख्य कारण जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यासाठी 7 जून ही तारीख आधीच निश्चित करण्यात आली आहे. हा सामना लॉर्ड्सवर होणार आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार, आयसीसी स्पर्धेच्या ७ दिवस आधी आणि ७ दिवसांनंतर मालिकेत कोणतीही स्पर्धा आयोजित केली जाऊ नये. मार्चमध्ये महिला आयपीएल सुरू होत असल्याने, 16व्या आयपीएल हंगामात बीसीसीआयकडे फक्त 60 दिवस उरले आहेत. याचा अर्थ बीसीसीआयला ६० दिवसांत आयपीएल संपवायचे आहे.

आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये भारताकडून बांगलादेशचा तीन गडी राखून पराभव आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये भारताने बांगलादेशचा तीन गडी राखून पराभव केला आणि गुणतालिकेत दुसरे स्थान मजबूत केले. चितगाव कसोटीत बांगलादेशला पराभूत केल्यानंतर आणि दक्षिण आफ्रिकेने ब्रिस्बेनमध्ये त्याच वेळी ऑस्ट्रेलियाला हरवल्यानंतर, भारत जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, परंतु तरीही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मायदेशात 4 कसोटी सामने खेळायचे आहेत. मला खेळायचे आहे. . हे पाहता बीसीसीआय ६० दिवसांत आयपीएल संपवण्याच्या तयारीत आहे.