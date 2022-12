नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि मास्टरकार्ड यांनी मैदानावर आणि मैदानाबाहेर लैंगिक समानतेला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांचा ( BCCI and Mastercard Jointly Launched #HalkeMeinMattLo Campaign ) एक भाग म्हणून संयुक्तपणे #HalkeMeinMattLo मोहीम ( Halke Mein Matt Lo Campaign ) सुरू केली आहे. या मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी अव्वल भारतीय महिला क्रिकेटपटू शफाली वर्मा, हरलीन कौर देओल आणि रेणुका सिंग यांच्या क्रीडा ( Ongoing Effort to Support Gender Equality On and Off Field ) प्रवासाचे वर्णन करणारा चित्रपटही तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटात त्याचा संघर्ष, मेहनत आणि चांगली कामगिरी करण्याची जिद्द दाखवण्यात आली आहे.

बीसीसीआय आणि मास्टरकार्ड यांची संयुक्तपणे महिला क्रिकेटसाठी 'हल्के में मत लो' मोहीम सुरू

#HalkeMeinMattLo मोहीम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही स्तरांवर महिला क्रिकेटपटूंच्या कर्तृत्वाचे प्रदर्शन करून आणि खेळाप्रती त्यांची बांधिलकी आणि उत्कटता ठळक करून स्टिरियोटाइप तोडण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ही मोहीम 9 ते 20 डिसेंबर 2022 दरम्यान मुंबईत खेळल्या जाणाऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला टी-20 मालिकेदरम्यान चालवली जाईल.

या मोहिमेबद्दल बोलताना बीसीसीआयचे मानद सचिव जय शाह म्हणाले की, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे जागतिक क्रिकेटमधील अव्वल संघ आहेत आणि या संघांमधील सामने अतिशय रोमांचक झाले आहेत. त्यांचे मागील काही सामने खराब झाले आहेत आणि मला खात्री आहे की, आम्ही मुंबईत काही उच्च दर्जाचे क्रिकेट बघू. दोन्ही संघ पुन्हा आमने-सामने आले तर चांगला खेळ होईल.

या मोहिमेसाठी मास्टरकार्डसोबत भागीदारी करताना आम्हाला आनंद होत आहे. जे कठोर परिश्रम, त्याग आणि समर्पणाच्या कथा समोर आणेल. आम्हाला तरुण मुलींना आवड आणि करिअरचा पर्याय म्हणून क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे आहे. यावेळी बोलताना मास्टरकार्डच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मार्केटिंग आणि कम्युनिकेशन्सच्या प्रमुख ज्युली नेस्टर म्हणाल्या की, मास्टरकार्ड जागतिक स्तरावर खेळांना अधिक समावेशक बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. क्रिकेट हा भारतातील सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे.

आम्ही समावेशक वेतन धोरणासाठी बीसीसीआयचे कौतुक करतो आणि बीसीसीआयच्या देशांतर्गत मालिका सामन्यांच्या एकूण प्रायोजकत्वाचा भाग म्हणून महिला क्रिकेटला सक्रियपणे पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्हाला आनंद होत आहे. महिला क्रिकेटला चालना देण्यासाठी BCCI सोबत भागीदारी करणे हे Mastercard च्या लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि खेळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या मोठ्या वचनबद्धतेचा विस्तार आहे.

भारतातील मास्टरकार्डने अलीकडेच घरच्या मैदानावर आयोजित सर्व BCCI आंतरराष्ट्रीय सामने (महिला आणि पुरुष), इराणी करंडक, दुलीप करंडक आणि रणजी करंडक यांसारख्या देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांसाठी मालिका प्रायोजकत्व स्वीकारले आहे आणि सर्व ज्युनियर क्रिकेट (19 आणि त्याखालील) हक्क घेतले आहेत. प्राप्त झाले आहेत.