कॅनबेरा : पुढील वर्षी जानेवारीत होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नोव्हाक जोकोविचला व्हिसा देण्यात आल्याची पुष्टी ( Novak Djokovic has been Issued a Visa ) ऑस्ट्रेलियन सरकारने गुरुवारी केली. कोविड-19 लसीकरण न केल्याने जोकोविचला गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये खेळण्याची परवानगी मिळाली ( Novak Djokovic Play in The Australian Open 2023 ) नव्हती आणि त्याला ऑस्ट्रेलियातून हद्दपार करण्यात आले होते. एकवीस वेळचा ग्रँडस्लॅम एकेरी चॅम्पियन जोकोविचचा व्हिसा ( Twenty One Time Grand Slam Singles Champion Djokovics ) गेल्या वर्षी 14 जानेवारी रोजी सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव रद्द करण्यात आला होता. कारण त्याने संपूर्ण फेडरल कोर्टात हद्दपारीच्या विरोधात अपील गमावले होते.

ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मंत्री अँड्र्यू जाइल्स यांनी अधिकृतपणे व्हिसाची माहिती दिली : इमिग्रेशन मंत्री अँड्र्यू जाइल्स यांनी सांगितले की, त्यांनी व्हिसा देण्यासाठी जोकोविचचा अर्ज मंजूर केला आहे. कारण व्हिसा नाकारण्याचे कारण आता अस्तित्वात नाही. व्हिसा बंदी तीन वर्षांपर्यंत टिकू शकते. जोकोविचला ऑस्ट्रेलियात प्रवेश करण्यासाठी तात्पुरता व्हिसा मंजूर करण्यात आला आहे, असे गाइल्सने निवेदनात म्हटले आहे. 35 वर्षीय सर्बियन खेळाडूला 16-29 जानेवारी 2023 दरम्यान मेलबर्न येथे होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये भाग घेण्याची परवानगी आहे.

जोकोविच सध्या इटलीतील ट्युरिन येथे एटीपी फायनलमध्ये : जोकोविच सध्या इटलीतील ट्युरिन येथे एटीपी फायनलमध्ये खेळत असून, मंगळवारी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. आंद्रे रुबलेव्हचा पराभव करून उपांत्य फेरीत धडक मारल्यानंतर जोकोविच म्हणाला, काल ही बातमी मिळाल्याने मला खूप आनंद झाला. यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

'ऑस्ट्रेलियन ओपन हे माझे सर्वात यशस्वी ग्रँडस्लॅम' : जोकोविचने सांगितले की, ऑस्ट्रेलियन ओपन हे माझे सर्वात यशस्वी ग्रँडस्लॅम ठरले आहे. मी तिथे काही छान आठवणी बनवल्या आहेत. अर्थात, मला तिथून परत यायचे आहे, मला टेनिस खेळायचे आहे. मी जे सर्वोत्तम करतो ते करू इच्छितो, आशा आहे की ऑस्ट्रेलियन उन्हाळा चांगला जाईल. जोकोविचने विक्रमी नऊ वेळा ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकली आहे.